Больше 80 резервных месторождений выставят на аукцион в Казахстане

До конца июня 2024 года в Казахстане планируют выставить на аукцион 83 резервных месторождения полезных ископаемых. Об этом сообщает телеканал 24KZ.

Отмечается, что обязательным условием для тех, кто будет производить добычу природного сырья, станет производство продукции не ниже среднего передела, а также социальные отчисления регионам.

В Комитете геологии сообщили, что частные инвесторы все больше заинтересованы во вложении средств в поиск перспективных недр.

По словам экспертов, для роста инвестиций в недропользовании в программу управления государственным фондом включена вся территория страны. Средний период разведки может занять до 10 лет. Всего госбалансом учитывается больше девяти тысяч месторождений по 103 видам полезных ископаемых.

В ведомстве также отметили, что запасов сырьевой базы Казахстана может хватить до 100 лет.

"К сожалению, эпоха крупных месторождений завершается, мы сейчас изучаем сложные, "слепые" месторождения, которые находятся на глубине сотен и тысяч метров. Здесь надо применять принципиально новые подходы и учиться работать с новыми рисками", - считает председатель Комитета геологии МПС РК Ерлан Акбаров.

Напомним, в прошлогоднем послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости освоения "новой нефти" - по словам президента, одной из приоритетных задач должно стать освоение залежей редких и редкоземельных металлов.

Глава государства поручил правительству довести к 2026 году площадь геолого-геофизической изученности с текущих полутора миллионов до не менее 2 миллионов 200 тысяч квадратных километров.

Между тем депутаты мажилиса Казахстана требуют раскрыть имена владельцев крупных месторождений в стране, а также условия соглашений о разделе продукции с крупными недропользователями.

Так, еще весной прошлого года депутат Сергей Пономарев в запросе на имя первого вице-премьера Романа Скляра коснулся вопроса справедливого распределения национального дохода.

"Мы хотим знать, какие богатства и в каком объеме добываются из недр Казахстана. Мы хотим знать, кто владелец - бенефициар месторождений и этого бизнеса в нашей стране. Каждая капля нефти, каждый грамм руды, каждый сантиметр земли должны работать на благо наших граждан", - заявил он.

Он предложил усилить контроль за предоставлением недропользователями корректных отчетов по разведке, добыче в недрах Казахстана и открыть всеобщий доступ к сведениям по доходам от нефте-, газо- и горнодобывающей отраслей промышленности.

Позже депутаты Бакытжан Базарбек и Азат Перуашев потребовали раскрыть условия соглашений о разделе продукции с крупными недропользователями.

Базарбек заявил, что с 1997 года все месторождения Казахстана находятся в руках инвесторов, а по словам Перуашева, правительство ссылается на то, что якобы СРП нельзя раскрывать в соответствии с требованиями международного права.

"По этой логике хозяин недр - народ Казахстана - не имеет права знать, как иностранцы распоряжаются его собственностью. Это если кто-то придет в ваш дом, годами хозяйничает, распродает ваше имущество, разбирает ваш фундамент. А если вы спрашиваете, что он там делает, то юрист отвечает: "Вам знать не положено", - заявил депутат.