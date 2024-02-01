Земли на 1,1 млрд тенге вдоль побережья Каспия вернули государству

Прокуратурой Мангистауской области были возвращены государству неиспользуемые земельные участки стоимостью 1,1 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

По информации ведомства, государству были возвращены три участка в Каракиянском районе, находящиеся вдоль побережья Каспийского моря, общей площадью 696,8 га и кадастровой стоимостью 1,1 млрд тенге. Эти земли не осваивались с 2007 года.

Также прокуратурой региона был выявлен 61 факт самозахвата земельных участков в границах города Актау, находящихся в собственности государства.

Кроме того, прокуроры выявили 57 крестьянских хозяйств по области, которые нерационально использовали земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью 44 850 га.

"Установлено, что количество сельскохозяйственных животных не соответствовало предельно допустимой норме нагрузки (меньше на 20%) на общую площадь пастбищ, таким образом, земельные участки фактически не использовались.

По всем нарушениям, в целях возврата в государственную собственность земельных участков и привлечения к административной ответственности виновных лиц, прокуратурой области внесен акт прокурорского надзора", – добавили в ведомстве.

Напомним, в феврале прошлого года стало известно, что акимат Актау необоснованно предоставили 21 земельный участок на побережье Каспийского моря, предназначенный для туризма.

Также сообщалось, что в Мангистауской области более 3 млн гектаров земли вернули в собственность государства за 3 года.

На прошлой неделе сообщалось, что в Мангистауской области по актам надзора прокуратуры возвратили государству имущество на сумму 9 млрд тенге, в основном принадлежащее субъектам олигополии (рыночная модель, при которой аналогичную продукцию предлагают лишь несколько производителей).