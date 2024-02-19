Землю вдоль побережья Каспия стоимостью 30 млрд тенге незаконно продали в Мангистау

Выявлен факт незаконного предоставления земельного участка вдоль побережья Каспийского моря частному лицу, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, этот участок площадью 3,4 тыс. га, известный как Коса Кендерли, является одной из ключевых достопримечательностей региона, где протяженность залива с юго-востока на северо-запад составляет 23 километра.

В 2007 году участок был продан АО "Мангистаумунайгаз" для строительства оздоровительного комплекса за 3,1 млрд тенге. В последующем он был перепродан ТОО "Гелиос" за 3,3 млрд тенге.

"Анализом установлено, что данная земля со стороны муниципальных исполнительных органов предоставлена незаконно в нарушение требований Земельного кодекса РК.

В частности, выявлено, что заседание земельной комиссии не проводилось, также отсутствовал землеустроительный проект на земельный участок", - пояснили в ведомстве.

Сообщается, что тем самым был нарушен общий порядок предоставления земельного участка (ст.43 Земельного кодекса).

На основании акта надзора прокуратуры Мангистауской области уполномоченный орган внес иск в суд о признании договоров купли-продажи недействительными.

Решением экономического суда исковые требования были удовлетворены в полном объеме. Пока решение не вступило в законную силу.

"Кадастровая стоимость земельного участка на сегодняшний день превышает 30 млрд тенге", - отметили в прокуратуре.

Напомним, в начале февраля прокуратурой Мангистауской области уже были возвращены государству неиспользуемые земельные участки, находящиеся вдоль побережья Каспийского моря общей площадью 696,8 га и кадастровой стоимостью 1,1 млрд тенге. Эти земли не осваивались с 2007 года.

Ранее в госсобственность вернули участки в центре Алматы, незаконно предоставленные частным лицам. Их общая стоимость превысила 700 млн тенге. По данным правоохранителей, вместо здания площадью 3500 квадратных метров юрлицо возвело техническое помещение в 22 квадратных метра. В другом случае предоставленная земля до настоящего времени не была освоена.

Также в декабре прошлого года в госсобственность вернули плато Ассы, расположенное в Алматинской области. Отмечалось, что речь идет о земельном участке, ранее принадлежащем ТОО "Іле-Алатау Тур".