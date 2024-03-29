Top.Mail.Ru
Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

"Если средства воруют – мы за это не отвечаем": депутат о том, куда тратят бюджет на животных в Казахстане

Опубликовано:

Собака на цепи
Собака. Иллюстративное фото: pixabay.com

В мажилисе огласили поправки, предлагающие эвтаназию бездомных животных, – депутата спросили, куда все это время тратился бюджет, направленный на решение вопроса гуманно, пишет корреспондент NUR.KZ.

Депутата Едиля Жанбыршина в кулуарах мажилиса спросили – почему деньги на бездомных животных в Казахстане все это время выделялись "на бумаге", но по факту за ситуацией никто не следил и не создавал никаких условий для регулирования, о чем на заседании также заявили зоозащитники.

"Если у вас, господа журналисты, есть факты нецелевого использования средств, пожалуйста, обращайтесь в Антикор (Агентство по противодействию коррупции – прим. ред.): мы этим не занимаемся. Деньги выделяются, в бюджет закладываются. Если нецелевое использование или воруются – есть специальные органы. Это все прописано", – заявил мажилисмен.

Отметим, что в рамках поправок с эвтаназией бездомных животных предлагают усыплять спустя 15 дней после отлова на улице.

Депутат Жанбыршин привел в пример отлов животных в ВКО, на который тратят по 13 млн тенге – по его мнению, содержание, стерилизация и вакцинация "обходятся дороже эвтаназии".

Тем временем участвующий в обсуждении юрист Ольга Ченцова заявляет: деньги выделяются, но на животных не тратятся.

"Это конечно (вопрос – вы говорили, что деньги на животных воруют – прим. ред.). Учитывая, что многих посадили, то да.

Это бизнес на деньгах, но в том числе и на животных. (…) Возьмите вакцины: тут и там ловят, (из-за того – прим. ред.) что присваиваются деньги. Посмотрите на отлов в Шымкенте – установлены факты, что собаки ели кошек от голода. Посмотрите, сколько у них денег было выделено на питание животным. Животные ничего не получают", – отметила юрист.

Напомним, что сегодня зоозащитники раскритиковали предложенные депутатами поправки в закон "Об ответственном отношении к животным", в который хотят добавить норму об эвтаназии.

Соответствующие поправки в законопроект принял в работу мажилис в феврале этого года.

Также добавим, что в конце 2021 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об ответственном обращении с животными". В нем говорится, что их умерщвление допускается только в целях прекращения страданий животных и ликвидации угрозы для жизни и здоровья населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2075706-esli-sredstva-voruyut-my-za-eto-ne-otvechaem-deputat-o-tom-kuda-tratyat-byudzhet-na-zhivotnyh-v-kazahstane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.