"Если средства воруют – мы за это не отвечаем": депутат о том, куда тратят бюджет на животных в Казахстане

В мажилисе огласили поправки, предлагающие эвтаназию бездомных животных, – депутата спросили, куда все это время тратился бюджет, направленный на решение вопроса гуманно, пишет корреспондент NUR.KZ.

Депутата Едиля Жанбыршина в кулуарах мажилиса спросили – почему деньги на бездомных животных в Казахстане все это время выделялись "на бумаге", но по факту за ситуацией никто не следил и не создавал никаких условий для регулирования, о чем на заседании также заявили зоозащитники.

"Если у вас, господа журналисты, есть факты нецелевого использования средств, пожалуйста, обращайтесь в Антикор (Агентство по противодействию коррупции – прим. ред.): мы этим не занимаемся. Деньги выделяются, в бюджет закладываются. Если нецелевое использование или воруются – есть специальные органы. Это все прописано", – заявил мажилисмен.

Отметим, что в рамках поправок с эвтаназией бездомных животных предлагают усыплять спустя 15 дней после отлова на улице.

Депутат Жанбыршин привел в пример отлов животных в ВКО, на который тратят по 13 млн тенге – по его мнению, содержание, стерилизация и вакцинация "обходятся дороже эвтаназии".

Тем временем участвующий в обсуждении юрист Ольга Ченцова заявляет: деньги выделяются, но на животных не тратятся.

"Это конечно (вопрос – вы говорили, что деньги на животных воруют – прим. ред.). Учитывая, что многих посадили, то да.

Это бизнес на деньгах, но в том числе и на животных. (…) Возьмите вакцины: тут и там ловят, (из-за того – прим. ред.) что присваиваются деньги. Посмотрите на отлов в Шымкенте – установлены факты, что собаки ели кошек от голода. Посмотрите, сколько у них денег было выделено на питание животным. Животные ничего не получают", – отметила юрист.

Напомним, что сегодня зоозащитники раскритиковали предложенные депутатами поправки в закон "Об ответственном отношении к животным", в который хотят добавить норму об эвтаназии.

Соответствующие поправки в законопроект принял в работу мажилис в феврале этого года.

Также добавим, что в конце 2021 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об ответственном обращении с животными". В нем говорится, что их умерщвление допускается только в целях прекращения страданий животных и ликвидации угрозы для жизни и здоровья населения.