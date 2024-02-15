Предельная цена на бензин и дизель для казахстанцев не изменится, заявили в Минэнерго

В Минэнерго прокомментировали свой новый приказ и заявили, что предельная розничная цена на бензин и дизель для граждан РК остается без изменений, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"12 апреля 2023 года в целях стабилизации ситуации на рынке издан приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 12 апреля 2023 года № 140, предусматривающий предельную цены на розничную реализацию нефтепродуктов, в том числе на дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 450 тенге за литр.

В случае предъявления водительского удостоверения, выданного в Республике Казахстан, реализуется до 100 литров дизтоплива в сутки по цене 295 тенге за литр и водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданного в Республике Казахстан в объеме до 300 литров в сутки – 295 тенге за литр", – сообщили в Минэнерго.

По информации ведомства, в связи с обращениями граждан и представителей автозаправочных станций и нефтебаз они подготовили проект приказа по временной отмене требования наличия водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспорта для реализации дизтоплива по цене 295 тенге за литр.

"Предполагается, что данное предложение позволит регулировать баланс между выработкой, отгрузкой, восполнением и реализацией дизтоплива на АЗС", – добавили в министерстве.

В Минэнерго подчеркнули, что данным проектом приказа предельная розничная цена на бензин и дизель для казахстанцев остается без изменений.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство энергетики РК подготовило и опубликовало на портале "Открытые НПА" проект приказа в котором предложила убрать все лимиты и ограничения, то есть для всех установить предельную цену на летнее и межсезонное дизельное топливо, равную 295 тенге за литр.

Сейчас проект находится на стадии публичного обсуждения, которая продлится до 28 февраля 2024 года.