Когда казахстанцы смогут увидеть доходы чиновников, ответили в КГД

В КГД сообщили, что информация о доходах и имуществе высокопоставленных чиновников появится в открытом доступе со следующего года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Представители Комитета госдоходов ответили на вопросы о всеобщем декларировании.

Так, сообщается, что после 1 января 2025 года на официальных интернет-ресурсах госорганов РК будут размещаться сведения о доходах и имуществе высокопоставленных чиновников.

"Опубликованию подлежат сведения лиц, занимающих политические и административные госдолжности корпуса "А", депутатов парламента, уполномоченного по правам человека, судей, лиц, исполняющих управленческие функции в субъектах квазигоссектора", – подчеркнули в ведомстве.

Введение всеобщего декларирования в Казахстане

Напомним, в 2021 году в Казахстане официально началось внедрение системы всеобщего налогового декларирования. Первыми с 2021 года сдавать декларацию начали госслужащие и приравненные к госслужащим лица, а также их супруги.

Тогда гражданам сообщали, что внедрение всеобщего декларирования будет проводиться в несколько этапов и коснется отдельных слоев населения по очереди.

Первый этап (с 1 января 2021 года) – будет заключаться в обязательном декларировании государственных служащих, а также лиц, приравненных к госслужащим, и их супругов;

– будет заключаться в обязательном декларировании государственных служащих, а также лиц, приравненных к госслужащим, и их супругов; Второй этап (с 1 января 2023 года) – работающие на государственных предприятиях (сферы медицины, образования, спорта и так далее) и их супруги;

– работающие на государственных предприятиях (сферы медицины, образования, спорта и так далее) и их супруги; Третий этап (с 1 января 2024 года) – касается юридических лиц, ИП. То есть это руководители компаний и их учредители, индивидуальные предприниматели и их супруги;

– касается юридических лиц, ИП. То есть это руководители компаний и их учредители, индивидуальные предприниматели и их супруги; Четвертый этап (с 1 января 2025 года) – остальное население страны.

В конце прошлого года глава Минфина Ерулан Жамаубаев рассказывал, что нужно подготовить казахстанцам перед сдачей декларации.

Также мы объясняли, что нужно знать индивидуальным предпринимателям о всеобщем декларировании в 2024 году.