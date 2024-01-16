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Когда казахстанцы смогут увидеть доходы чиновников, ответили в КГД

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Купюры тенге
Тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В КГД сообщили, что информация о доходах и имуществе высокопоставленных чиновников появится в открытом доступе со следующего года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Представители Комитета госдоходов ответили на вопросы о всеобщем декларировании.

Так, сообщается, что после 1 января 2025 года на официальных интернет-ресурсах госорганов РК будут размещаться сведения о доходах и имуществе высокопоставленных чиновников.

"Опубликованию подлежат сведения лиц, занимающих политические и административные госдолжности корпуса "А", депутатов парламента, уполномоченного по правам человека, судей, лиц, исполняющих управленческие функции в субъектах квазигоссектора", – подчеркнули в ведомстве.

Введение всеобщего декларирования в Казахстане

Напомним, в 2021 году в Казахстане официально началось внедрение системы всеобщего налогового декларирования. Первыми с 2021 года сдавать декларацию начали госслужащие и приравненные к госслужащим лица, а также их супруги.

Тогда гражданам сообщали, что внедрение всеобщего декларирования будет проводиться в несколько этапов и коснется отдельных слоев населения по очереди.

  • Первый этап (с 1 января 2021 года) – будет заключаться в обязательном декларировании государственных служащих, а также лиц, приравненных к госслужащим, и их супругов;
  • Второй этап (с 1 января 2023 года) – работающие на государственных предприятиях (сферы медицины, образования, спорта и так далее) и их супруги;
  • Третий этап (с 1 января 2024 года) – касается юридических лиц, ИП. То есть это руководители компаний и их учредители, индивидуальные предприниматели и их супруги;
  • Четвертый этап (с 1 января 2025 года) – остальное население страны.

В конце прошлого года глава Минфина Ерулан Жамаубаев рассказывал, что нужно подготовить казахстанцам перед сдачей декларации.

Также мы объясняли, что нужно знать индивидуальным предпринимателям о всеобщем декларировании в 2024 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2055804-kogda-kazahstantsy-smogut-uvidet-dohody-chinovnikov-otvetili-v-kgd/

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