Границы Талгара могут расширить в Алматинской области

В Алматинской области предлагается расширить границы Талгара. Соответствующий проект документа опубликован на сайте "Открытые НПА", передает NUR.KZ.

Предложение, судя по информации, опубликованной на сайте, было выдвинуто Талгарским районным маслихатом.

В частности, предлагается изменить границы города Талгар, включив в его черту части земель Кендалинского и Алатауского сельских округов общей площадью 853,1245 гектаров.

В пояснительной записке отмечается, что согласно решению маслихата Талгарского района от 28 июля 2023 года был утвержден генеральный план города Талгар. Так, за счет увеличения площади города Талгар уменьшились площади сел Кендалы и Акдалы.

"На сегодняшний день совместное решение маслихата Талгарского района Алматинской области от 6 февраля 2017 года и постановления акимата Талгарского района Алматинской области от 6 февраля 2017 года "Об изменении границ (черт) населенных пунктов Талгарского района" зарегистрировано в органах юстиции. Согласно нормативному правовому акту, границы села Акдала уменьшились на 29,9947 гектара, установив новые границы села Акдала общей площадью 705,433 гектара", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается также, что границы села Кендала уменьшились на 59,2225 гектаров, установив новые границы общей площадью 220,806 гектаров. Вместе с тем границы города Талгара изменились на 853,1245 гектаров, достигнув площади 3268,7500 гектаров.

Проект документа опубликован сегодня, а публичное осуждение продлится до 3 апреля 2024 года.

Добавим, что по информации на сайте Visit Kazakhstan, Талгарский район расположен в южной части Алматинской области, в 25 км от Алматы и 260 км от Талдыкоргана.

Напомним, в июне прошлого года сообщалось, что в Кендалинском сельском округе Талгарского района Алматинской области хотят построить город-спутник в целях увеличения городской агломерации. Отмечалось, что город-спутник будет называться Talgar Eco City.

Тогда же сообщалось и об изменении границ Балхаша в Карагандинской области. Так, к городу собирались присоединить курортный поселок Торангалык Актогайского района.

В январе этого года официально расширили границы Мангистауской области, включив в состав региона область до исходной линии территориальных вод на Каспийском море.