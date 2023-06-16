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Город-спутник построят рядом с Талгаром

Опубликовано:

Talgar Eco City
Talgar Eco City. Фото: instagram.com/talgar_akimat

В Кендалинском сельском округе Талгарского района Алматинской области хотят построить город-спутник в целях увеличения городской агломерации, сообщает акимат района в официальном Instagram-профиле.

"В Кендалинском сельском округе Талгарского района планируется строительство города-спутника в рамках развития алматинской агломерации.

Согласно данному проекту, в Талгаре планируется увеличить и преобразить городскую агломерацию пригорода Алматы, которая будет отвечать стандартам качества, новых технологий, экологичности и комфорта для людей", – говорится в публикации районного акимата.

В посте уточняется, что город-спутник будет называться Talgar Eco City.

"Talgar Eco City – город нового поколения, своевременных архитектурных и строительных технологий, в котором особое внимание будет уделено экологии и передовым инновациям", – заявили в районном акимате.

Отмечается, что проект станет одним из крупнейших инвестиционных инициатив региона и станет центром привлечения местных и международных инвестиций в страну, а также повысит туристическую привлекательность Талгара.

Так, на территории 567 га планируется разместить следующие объекты инфраструктуры:

  • общежития, студенческий городок с учебными кампусами;
  • 6 школ;
  • 12 центров дошкольного образования;
  • образовательные комплексы;
  • торгово-развлекательные центры;
  • бизнес-центры;
  • парки и скверы семейного отдыха;
  • спортивные комплексы;
  • многоквартирные комфортные жилые комплексы;
  • современные таунхаусы;
  • клиники и медицинские центры;
  • гостиницы, отели.

Аким Талгарского района Танат Айдарбеков встретился с принцем Бассамом Омаром Саламом аль Аюби, первым президентом Республики Калмыкия Кирсаном Илюмжиновым, основателем Dinara Group Бакытом Атайбековым и другими инвесторами.

"Был заложен первый камень, который будет являться символом фундамента для развития нашего города", – сообщили в акимате района.

По информации на сайте Visit Kazakhstan, Талгарский район расположен в южной части Алматинской области, в 25 км от Алматы и 260 км от Талдыкоргана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025008-gorod-sputnik-postroyat-ryadom-s-talgarom/

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