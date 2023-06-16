Город-спутник построят рядом с Талгаром
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В Кендалинском сельском округе Талгарского района Алматинской области хотят построить город-спутник в целях увеличения городской агломерации, сообщает акимат района в официальном Instagram-профиле.
"В Кендалинском сельском округе Талгарского района планируется строительство города-спутника в рамках развития алматинской агломерации.
Согласно данному проекту, в Талгаре планируется увеличить и преобразить городскую агломерацию пригорода Алматы, которая будет отвечать стандартам качества, новых технологий, экологичности и комфорта для людей", – говорится в публикации районного акимата.
В посте уточняется, что город-спутник будет называться Talgar Eco City.
"Talgar Eco City – город нового поколения, своевременных архитектурных и строительных технологий, в котором особое внимание будет уделено экологии и передовым инновациям", – заявили в районном акимате.
Отмечается, что проект станет одним из крупнейших инвестиционных инициатив региона и станет центром привлечения местных и международных инвестиций в страну, а также повысит туристическую привлекательность Талгара.
Так, на территории 567 га планируется разместить следующие объекты инфраструктуры:
- общежития, студенческий городок с учебными кампусами;
- 6 школ;
- 12 центров дошкольного образования;
- образовательные комплексы;
- торгово-развлекательные центры;
- бизнес-центры;
- парки и скверы семейного отдыха;
- спортивные комплексы;
- многоквартирные комфортные жилые комплексы;
- современные таунхаусы;
- клиники и медицинские центры;
- гостиницы, отели.
Аким Талгарского района Танат Айдарбеков встретился с принцем Бассамом Омаром Саламом аль Аюби, первым президентом Республики Калмыкия Кирсаном Илюмжиновым, основателем Dinara Group Бакытом Атайбековым и другими инвесторами.
"Был заложен первый камень, который будет являться символом фундамента для развития нашего города", – сообщили в акимате района.
По информации на сайте Visit Kazakhstan, Талгарский район расположен в южной части Алматинской области, в 25 км от Алматы и 260 км от Талдыкоргана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025008-gorod-sputnik-postroyat-ryadom-s-talgarom/