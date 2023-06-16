Город-спутник построят рядом с Талгаром

Talgar Eco City. Фото: instagram.com/talgar_akimat

В Кендалинском сельском округе Талгарского района Алматинской области хотят построить город-спутник в целях увеличения городской агломерации, сообщает акимат района в официальном Instagram-профиле.

"В Кендалинском сельском округе Талгарского района планируется строительство города-спутника в рамках развития алматинской агломерации.

Согласно данному проекту, в Талгаре планируется увеличить и преобразить городскую агломерацию пригорода Алматы, которая будет отвечать стандартам качества, новых технологий, экологичности и комфорта для людей", – говорится в публикации районного акимата.

В посте уточняется, что город-спутник будет называться Talgar Eco City.

"Talgar Eco City – город нового поколения, своевременных архитектурных и строительных технологий, в котором особое внимание будет уделено экологии и передовым инновациям", – заявили в районном акимате.

Отмечается, что проект станет одним из крупнейших инвестиционных инициатив региона и станет центром привлечения местных и международных инвестиций в страну, а также повысит туристическую привлекательность Талгара.

Так, на территории 567 га планируется разместить следующие объекты инфраструктуры:

общежития, студенческий городок с учебными кампусами;

6 школ;

12 центров дошкольного образования;

образовательные комплексы;

торгово-развлекательные центры;

бизнес-центры;

парки и скверы семейного отдыха;

спортивные комплексы;

многоквартирные комфортные жилые комплексы;

современные таунхаусы;

клиники и медицинские центры;

гостиницы, отели.

Аким Талгарского района Танат Айдарбеков встретился с принцем Бассамом Омаром Саламом аль Аюби, первым президентом Республики Калмыкия Кирсаном Илюмжиновым, основателем Dinara Group Бакытом Атайбековым и другими инвесторами.

"Был заложен первый камень, который будет являться символом фундамента для развития нашего города", – сообщили в акимате района.

По информации на сайте Visit Kazakhstan, Талгарский район расположен в южной части Алматинской области, в 25 км от Алматы и 260 км от Талдыкоргана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025008-gorod-sputnik-postroyat-ryadom-s-talgarom/