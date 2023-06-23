Границы Балхаша изменятся: к нему присоединят курортный поселок
Опубликовано:
К городу Балхаш в Карагандинской области собираются присоединить курортный поселок Торангалык Актогайского района, сообщается на официальном сайте областного акимата.
Границы Балхаша в Карагандинской области официально расширятся – к городу присоединят курортный поселок Торангалык Актогайского района.
В акимате отметили, что это даст возможность развивать курортный поселок, чтобы сделать его привлекательнее для туристов.
Решение приняли депутаты областного маслихата на третьей сессии, сообщили в акимате.
"Внести в административно-территориальное устройство Актогайского района и города Балхаша Карагандинской области следующее изменение – упразднить Торангалыкский сельский округ Актогайского района с последующим исключением его из учетных данных, включив его территорию в административное подчинение города Балхаш", – говорится в документе.
По словам главы управления экономики Татьяны Аблаевой, все законные процедуры проведены. До этого, как сообщается, вышло правительственное постановление об изменении границ города Балхаш.
"Это связано с решением административного регулирования для проведения процедур по регистрации объектов недвижимости, находящихся в Торангалыкском сельском округе", – пояснила Аблаева.
Добавим, что поселок Торангалык расположен к юго-западу от Балхаша.
По информации на портале Visit Kazakhstan, город Балхаш – самый большой населенный пункт на берегу одноименного озера.
Расположен в 380 км от Караганды у бухты Бертыс, население – более 75 тысяч жителей. Город был образован в 1937 году на базе поселка Прибалхашстрой, является одним из важнейших центров цветной металлургии в Казахстане.
Поселок Торангылык находится в Актогайском районе Карагандинской области.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026009-granitsy-balhasha-izmenyatsya-k-nemu-prisoedinyat-kurortnyy-poselok/