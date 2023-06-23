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Границы Балхаша изменятся: к нему присоединят курортный поселок

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Поселок Торангалык
Поселок Торангалык. Фото: официальный сайт акимата Карагандинской области

К городу Балхаш в Карагандинской области собираются присоединить курортный поселок Торангалык Актогайского района, сообщается на официальном сайте областного акимата.

Границы Балхаша в Карагандинской области официально расширятся – к городу присоединят курортный поселок Торангалык Актогайского района.

В акимате отметили, что это даст возможность развивать курортный поселок, чтобы сделать его привлекательнее для туристов.

Решение приняли депутаты областного маслихата на третьей сессии, сообщили в акимате.

"Внести в административно-территориальное устройство Актогайского района и города Балхаша Карагандинской области следующее изменение – упразднить Торангалыкский сельский округ Актогайского района с последующим исключением его из учетных данных, включив его территорию в административное подчинение города Балхаш", – говорится в документе.

По словам главы управления экономики Татьяны Аблаевой, все законные процедуры проведены. До этого, как сообщается, вышло правительственное постановление об изменении границ города Балхаш.

"Это связано с решением административного регулирования для проведения процедур по регистрации объектов недвижимости, находящихся в Торангалыкском сельском округе", – пояснила Аблаева.

Добавим, что поселок Торангалык расположен к юго-западу от Балхаша.

По информации на портале Visit Kazakhstan, город Балхаш – самый большой населенный пункт на берегу одноименного озера.

Расположен в 380 км от Караганды у бухты Бертыс, население – более 75 тысяч жителей. Город был образован в 1937 году на базе поселка Прибалхашстрой, является одним из важнейших центров цветной металлургии в Казахстане.

Поселок Торангылык находится в Актогайском районе Карагандинской области.

Поселок Торангалык
Поселок Торангалык. Скриншот: 2gis.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026009-granitsy-balhasha-izmenyatsya-k-nemu-prisoedinyat-kurortnyy-poselok/

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