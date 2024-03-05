В Казахстан переедут более 30-ти иностранных компаний, заявили в Минэкономики

На брифинге правительства замглавы МНЭ Бауыржан Кудайбергенов рассказал, сколько иностранных компаний уже переехало или собирается переехать в Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ.

"Правительством ведется работа по релокации иностранных компаний, крупных предприятий. В перечне у нас порядка 300 компаний из более 30 стран. Конкретные результаты есть на сегодня по 41 компании стоимостью более 1,5 млрд долларов.

На сегодня ведется работа по 37 компаниям. Мы пока не будем озвучивать, о каких именно компаниях идет речь. По каждой компании проводится индивидуальная работа. До конца года этот процесс должен быть завершен", - заявил вице-министр Кудайбергенов.

Он добавил, что стоимость 37 иностранных компаний составляет около 1 млрд долларов.

"К нам идут. Приоритет, конечно, отдается компаниям обрабатывающей промышленности, IT-цифровизации, а также горнодобывающей отрасли", - добавили в МНЭ.

Напомним, весной 2022 года после российского вторжения в Украину аналитики начали активно обсуждать перспективу релокации иностранных компаний в нашу страну.

В июне того же года президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил создать в Казахстане условия для релокации зарубежных компаний, которые покинули российский рынок с начала войны в Украине.

В преддверии нового 2023 года в правительстве называли компании, которые релоцировались в Казахстан за 2022 год.

"По 62 (компаниям - прим. ред) удалось достичь конкретных результатов: 21 релоцирована, 13 находятся в проработке, еще по 28 идет активный переговорный процесс", - отмечали в пресс-службе премьер-министра на тот момент.

Среди переехавших компаний были такие, как:

InDriver (США);

Ural Motorcycles (РФ/США);

TikTok (КНР);

АО "АвтоВАЗ" (РФ);

Knauff (Германия) и другие.

В июле 2023 года в МИД Казахстана рассказали, сколько компаний переехало в Казахстан из России после начала войны в Украине.