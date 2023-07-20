Сколько компаний "переехало" в Казахстан из России после начала войны в Украине

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Вице-министр иностранных дел Алмас Айдаров на брифинге СЦК рассказал, о релокации компаний из России в Казахстан после начала войны в Украине, передает корреспондент NUR.KZ.

Алмас Айдаров напомнил, что более 40 стран ввели экономические санкции против России.

"Естественно, многие компании, не только российские, но и большинство западных, которые вели свою деятельность в России, сейчас не могут продолжать, но при этом хотят остаться на евразийском континенте. Поэтому мы, в первую очередь, как ближайшая страна, они рассматривают вопросы переезда, релокации компаний в Казахстан.

Мы для себя сейчас определили порядка 400 компаний, которые нам интересны по тому, чтобы они передислоцировались в Казахстан. Это включая и российские, и, в основном, западные компании", – заявил он.

Большинство из них, по словам чиновника, это компании США, Германии, Южной Кореи.

"Эти компании для нас представляют интерес, но мы не предоставляем какие-либо особые условия для них. Они работают в общем поле, в общем рынке, который мы предоставляем для всех инвесторов", – подчеркнул вице-министр.

Тем не менее он не стал озвучивать точные цифры.

"Цифры немного выросли, но я хотел бы пояснить, у нас произошли изменения с тех пор: многие компании обратились к нам с просьбой, чтобы мы не раскрывали будущие планы компаний. Потому что это создает проблемы по переезду компаний, по выходу их с российского рынка. Некоторые компании являются публичными и торгуются на фондовых биржах, и раскрытие их будущих планов влияет на стоимость акций.

Поэтому по их просьбе данную информацию я не хотел бы раскрывать. Но мы нарастили цифры, но около этих цифр мы остаемся", – объяснил Айдаров.

Председатель правления АО "НК "Kazakh invest" Меиржан Юсупов добавил, что список является "живым" и он постоянно меняется.

"Мы срез сделали, 72 компании было. Там есть компании, которые сначала принимают решение переехать, приняли, но вместе с тем, они ищут еще регион, куда бы приземлиться. Смотрят либо Астану, либо Костанайскую область, Алматы или Алматинскую область. Там 29 было (компаний, завершивших переезд – прим. ред), но она (цифра – прим. ред.) будет потихоньку расти", – сказал он.

В целом, по словам Алмаса Айдарова, за прошлый год из России в Казахстан официально поступило порядка 1,5 миллиарда долларов США прямых инвестиций.

"Но это спад, это примерно на 20% меньше, чем это было в 2021 году. Официальные потоки сокращаются, но количество компаний, приходящих из России, увеличилось в разы. Это и МСБ, а также крупные компании. Но в первую очередь – западные", – заключил вице-министр иностранных дел.

Напомним, перед Новым годом в правительстве называли компании, которые релоцировались в Казахстан за 2022 год.

"По 62 (компаниям – прим. ред) удалось достичь конкретных результатов: 21 релоцирована, 13 находятся в проработке, еще по 28 идет активный переговорный процесс", – отмечали в пресс-службе премьер-министра на тот момент.

Среди переехавших компаний были такие как:

InDriver (США);

Ural Motorcycles (РФ/США);

TikTok (КНР);

АО "АвтоВАЗ" (РФ);

Knauff (Германия) и другие.

В июле прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать в Казахстане условия для релокации зарубежных компаний, которые покинули российский рынок с начала войны в Украине.

"Мы являемся свидетелями глобальной борьбы за инвестиционный капитал. Каждая вторая из почти 1 400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка.

Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан. Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов", – говорил президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2029443-skolko-kompaniy-pereehalo-v-kazahstan-iz-rossii-v-nachala-voyny-v-ukraine/