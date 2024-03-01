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Токаев дал поручения главе области Абай

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Касым-Жомарт Токаев и Нурлан Уранхаев
Касым-Жомарт Токаев и Нурлан Уранхаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима области Абай Нурлана Уранхаева, который отчитался о развитии региона за прошлый год, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент заслушал доклад об итогах социально-экономического развития области Абай за 2023 год.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что в прошлом году в экономику региона вложено инвестиций на 568,9 млрд тенге с ростом на 132,7%, при этом частные инвестиции увеличились на 131,5%. Количество действующих субъектов МСП достигло 53,2 тысячи с ростом на 107,1%.

Нурлан Уранхаев сообщил, что в 2023 году промышленное производство увеличилось на 105,1%, сельское хозяйство – на 103,5%, а объем строительных работ вырос на 119,1%.

По поручению президента в области реализуется Комплексный план социально-экономического развития, состоящий из 102 мероприятий с объемом инвестиций 1,9 трлн тенге. Прорабатываются проекты по строительству углехимического комплекса на месторождении Каражыра и третьей ветряной электростанции мощностью 1 ГВт.

Особое внимание уделяется развитию межрегионального приграничного сотрудничества. Совместно с СУАР КНР достигнуты договоренности о совместных инвестиционных проектах и строительстве временного пункта перехода на границе. Ведется работа по открытию авиарейса Семей – Тачэн, который даст импульс развитию туризма. Также подписана Дорожная карта по развитию сотрудничества с Республикой Татарстан.

Глава государства также был проинформирован о ходе разработки технико-экономического обоснования по строительству ТЭЦ-3. Согласно предварительному расчету, планируемая тепловая мощность составит 1200 Гкал/час и электрическая – 360 МВт. Также в регионе предусмотрена реализация 46 проектов с целью 100-процентного обеспечения населения чистой питьевой водой.

Напомним, еще в ноябре прошлого года стало известно, что российская компания построит ТЭЦ в трех городах Казахстана – в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске.

В социальной сфере в рамках Национального проекта "Комфортная школа" до 2025 года планируется строительство 11 школ на 5700 мест. В рамках реализации Нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" до 2025 года по области будет построено 65 объектов первичной медико-санитарной помощи на 10,8 млрд тенге.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию области и повышению благосостояния жителей.

Отметим, что Нурлан Уранхаев возглавляет регион с момента его отделения от ВКО в июне 2022 года.

В прошлом году Касым-Жомарт Токаев объявлял выговор Нурлану Уранхаеву за ненадлежащее исполнение своих обязанностей после лесного пожара в резервате "Семей орманы", в котором погибли 14 сотрудников лесничества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2064020-tokaev-dal-porucheniya-glave-oblasti-abay/

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