2,5 млрд тенге хотели незаконно потратить в акимате Кокшетау

Акимат Кокшетау с нарушением закона заключил договор на строительство многоквартирного дома на сумму 2,5 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

Как сообщает официальный сайт надзорного органа, незаконно заключенный договор на сумму свыше 2 млрд тенге установила прокуратура Кокшетау в ходе анализа соблюдения законности в сфере государственных закупок.

"Акиматом города в нарушение требований законодательства заключен договор на строительство многоквартирного жилого дома стоимостью 2,5 млрд тенге из одного источника. Без проведения конкурса", - объяснили в ведомстве.

По акту надзора прокуратуры был инициирован иск. 13 февраля суд признал договор недействительным.

Денежные средства направили на реализацию других социальных программ, а виновных лиц привлекли к установленной законом ответственности.

Ранее стало известно, что акимат района Биржан сал в Акмолинской области заключил договоры на сумму 3 млн тенге для ликвидации последствий ЧС. Но таких ситуаций в районе не объявлялось. По результатам проверки должностное лицо привлекли к административной ответственности в виде штрафа.

В Восточно-Казахстанской области главы отдела сельского хозяйства районного акимата и управления государственных доходов были оштрафованы за нарушение Конституционного закона "О прокуратуре".

В прошлом году стало известно, что акимат Павлодара хотел построить школу на особо охраняемой природной территории, при этом изъяв эти земли у предпринимателей. Как пояснили в прокуратуре региона, прибрежье реки Иртыш недопустимо для строительства, в связи с чем незаконные акты были отменены.