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Миллионы выделили в Акмолинской области на ликвидацию несуществующих ЧС

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Купюры
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Акимат района Биржан сал заключил договоры на сумму 3 млн для ликвидации последствий ЧС. Но таких ситуаций в районе не объявлялось, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура района Биржан сал в ходе анализа соблюдения законности в сфере государственных закупок установила, что местный исполнительный орган заключил три договора на проведение ремонтных работ служебных автомобилей и зданий для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Договоры были заключены на сумму более 3 млн тенге, из одного источника, без проведения конкурса.

"Однако, как установлено прокурорами, на территории района Биржан сал чрезвычайные ситуации не объявлялись, что говорит о необоснованности заключения договоров", - отметили в ведомстве.

По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора должностное лицо привлекли к административной ответственности в виде штрафа.

Напомним, в январе в Карагандинской области по акту надзора прокуратуры отменили конкурс по текущему ремонту несуществующей по документам автомобильной дороги на сумму 328 млн тенге. Надзорный орган установил, что на балансе как местного, так и областного уровня уполномоченных органов данный отрезок автодороги не стоял.

В акимате Актогайского района заявили, что хоть исторически степная дорога не была на балансе, но при этом пользуется большим спросом среди населения. Как пояснили в местной администрации, до конца февраля 2024 года планировалось завершить оформление документов в коммунальную собственность и приступить к ремонту весной текущего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2063714-milliony-vydelili-v-akmolinskoy-oblasti-na-likvidatsiyu-nesuschestvuyuschih-chs/

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