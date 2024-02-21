Чиновники проигнорировали прокуроров и были наказаны в ВКО

Главы отдела сельского хозяйства районного акимата и управления госдоходов были оштрафованы за нарушение Конституционного закона "О прокуратуре", передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру ВКО.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, по поручению президента страны органами прокуратуры продолжается работа по сопровождению инвестпроектов.

В рамках проекта "Прокурорский фильтр" согласуются ключевые решения госорганов в отношении инвесторов.

С целью оценки полноты принимаемых мер со стороны государственных органов при реализации инвестпроектов прокуратура района Самар Восточно-Казахстанской области в районный акимат и органы государственных доходов направила требование о предоставлении необходимых материалов.

"Однако руководителями отдела сельского хозяйства и управления государственных доходов законные требования прокуратуры проигнорированы", - отметили в надзорном органе.

Согласно требованиям Конституционного закона "О прокуратуре", акты прокурорского надзора и реагирования обязательны для рассмотрения, исполнения органами, организациями и должностными лицами, которым они адресованы.

В итоге постановлениями суда района Самар от 2 и 14 февраля 2024 года за невыполнение требований прокурора указанные руководители были привлечены к административной ответственности по ч.2 ст.665 КоАП РК. Каждый из них получил штраф в размере 50 МРП.

Отметим, что по ч.2 ст.665 КоАП РК невыполнение требований прокурора, следователя, дознавателя, предъявленных на основаниях и в порядке, установленных законом, влечет штраф на физических лиц в размере 20 МРП (73 840 тенге), на должностных лиц – в размере 50 МРП (184 600) либо административный арест до пяти суток.

На прошлой неделе стало известно, что в Акмолинской области заместителя акима привлекли к административной ответственности за неисполнения требований прокурора. Сообщалось, что чиновник дал несвоевременный ответ на представление прокурора по нарушениям бюджетного законодательства и не уведомил прокурора о времени и месте его рассмотрения. Ему выписали штраф на сумму свыше 370 тыс. тенге по двум статьям КоАП РК.