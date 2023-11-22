Акимат Павлодара пытался незаконно возвести школу на месте завода

Акимат Павлодара хотел построить школу на особо охраняемой природной территории, при этом изъяв эти земли у предпринимателей, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру области.

Как сообщает областная прокуратура, акиматом Павлодара для строительства школы был выбран участок земли, где сейчас функционирует судоремонтный завод.

"В сентябре 2023 года незаконно утвердили проект детальной планировки, который противоречит генеральному плану города. Через месяц вынесено постановление о начале принудительного отчуждения земель у двух хозяйствующих субъектов.

Такое решение прекращает существование бизнеса, противоречит требованиям земельного и водного законодательств, и самое главное, создает угрозу для жизни школьников с постоянными рисками необратимых последствий.

Прибрежье реки Иртыш, относящееся к особо охраняемой природной территории, недопустимо для строительства школы", - сообщили в ведомстве.

После вмешательства прокуратуры незаконные акты акимата были отменены, а для строительства новой школы будут рассмотрены другие участки.

Ранее мы сообщали о том, что в Туркестанской области 270 земельных участков в предгорных зонах вблизи Шымкента незаконно выделили под строительство элитных дач. Прокурорами также выявлены предоставление гражданам 26 участков по поддельным документам и факты неправомерного изменения местоположений 28 земель.

В мае министр транспорта Марат Карабаев заявил, что незаконно выданные участки вблизи аэропортов в Казахстане могут изъять. С его слов, в границах санитарно-защитной зоны аэропортов местными исполнительными органами предоставлено порядка 1,2 тыс. участков, на которых возведено свыше 900 строений. В их числе жилые, коммерческие и другие объекты.

Местным исполнительным органам было поручено принятие действенных мер по соблюдению требований законодательства при выдаче земельных участков на приаэродромной территории.