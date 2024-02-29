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30 лет независимости Казахстана

Головкин публично обратился к Токаеву после встречи в Акорде

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Президент Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин
Геннадий Головкин. Фото: пресс-служба Национального олимпийского комитета РК

Новый глава Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин, известный всему миру своим спортивным прошлым, обратился к президенту Казахстана в соцсетях, передает NUR.KZ.

"Хочу поблагодарить главу государства за доверие и поддержку. Сегодня на встрече обсудили основные моменты деятельности НОК, в частности, уже на новый олимпийский цикл.

Понимаем все задачи, которые стоят перед Национальным олимпийским комитетом. Есть уже виденье, есть планы, которые намерены реализовать.

От себя и своей команды хочу сказать, что мы приложим все силы, чтобы укрепить имидж страны на международной спортивной арене, наладить взаимодействие с международными спортивными организациями и оправдать доверие Президента", – написал известный казахстанский боксер в Instagram.

Напомним, 26 февраля в Астане состоялось заседание внеочередной Генеральной ассамблеи НОК РК. В рамках мероприятия Головкина единогласно избрали на пост президента организации. В этой должности он сменил Тимура Кулибаева, который возглавлял НОК с сентября 2015 года и сложил с себя полномочия.

В середине февраля кандидатуру Головкина выдвинули спортивные федерации по олимпийским видам спорта. Также отметим, что в тот же день определился новый состав НОК.

А сегодня новый глава НОК встретился с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. Глава государства дал ему ряд поручений, в числе которых – обеспечение справедливости в отборе в ряды национальной сборной, а также создание эффективной системы, которая позволила бы увеличить количество лицензий и успешно выступить в Париже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2063852-golovkin-publichno-obratilsya-k-tokaevu-posle-vstrechi-v-akorde/

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