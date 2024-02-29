Объединить несколько комитетов и создать новые госорганы в Казахстане предложили депутаты

Депутат Андрей Лукин на заседании сената заявил, что в Казахстане не проводят работу по защите населения от опасной продукции и предложил принять меры, передает корреспондент NUR.KZ.

"В 2020 году я направил в адрес правительства депутатский запрос, в котором отмечал, что в Казахстане не проводится системная работа по защите населения от опасной и контрафактной продукции. Систему технического регулирования необходимо усовершенствовать, а систему сертификации оцифровать", - заявил Лукин.

По словам депутата, для решения этого вопроса необходима эффективная система госконтроля с созданием отдельного госоргана.

"Отдельный государственный орган по госконтролю за безопасностью продукции и защите прав потребителей можно создать путем объединения комитетов техрегулирования и метрологии, защиты прав потребителей, торговли, а также передачи часть функции Министерства сельского хозяйства, здравоохранения и ЧС.

У физических и юридических лиц, а также у общественных объединений должна быть возможность самостоятельно доказать небезопасность продукции", - заявил Лукин.

Систему техрегулирования он также предложил оцифровать для мониторинга потенциальных нарушений.

В свою очередь сенатор Геннадий Шиповских напомнил о рисках со стороны наркобизнеса и предложил создать отдельный госорган для борьбы с наркопреступлениями.

"Мы не можем удержать молодежь от потребления синтетических наркотиков. Эти вещества представляют очень серьезную угрозу здоровью населения, экономике, правопорядку и безопасности.

Предлагаем рассмотреть создание отдельного учреждения, осуществляющего антинаркотическую деятельность, непосредственно подчиненную президенту страны. Такие госорганы есть в других странах. Например, в соседней России и Аргентине", - заявил он.

Мотивировал сенатор свое предложение статистикой Генпрокуратуры, согласно которой, с 2021 по 2023 годы 1 021 человек проходил подозреваемым по делу о распространение синтетических наркотических. К ответственности в 2021 году были привлечены 246 человек, в 2022 году — 314, а в 2023 году — 461 человек.

"Объем изъятия синтетических наркотиков вырос со 100 кг до 1 тонны. В 2021 году общий объем конфискации составил 100 кг, а в 2023 году — 1 тонна 100 кг.

Кроме того, правоохранительные органы в 2021 году выявили 17 нарколабораторий. В 2022 году их было уже 68, а в 2023 году - 81. Это ужасная статистика, из нее видно, насколько вырос наркобизнес", - резюмировал Геннадий Шиповских.

Указал он и на то, что в Казахстане нужно усилить мониторинг сайтов, через которые злоумышленники могут рекламировать продажу синтетических наркотиков, и жестко наказывать рекламодателей.

Сегодня также стало известно, что премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов ответил на депутатский запрос с предложением создать новое ведомство - министерство геологии и охраны недр.

В конце января несколько депутатов от партии Amanat предложили создать в стране новое ведомство. Мажилисмены отмечали, что нынешнее законодательство преследует цели доступа к казахстанским месторождениям инвесторов, которые не учитывают национальные интересы и преследуют только свои цели.

Напомним также, что в ноябре 2023 года депутат мажилиса Екатерина Смышляева предложила создать отдельное независимое агентство по информационной безопасности, который будет отвечать за защиту данных казахстанцев от утечки.

Кроме того, в июле 2023 года правительство Казахстана утвердило комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом в РК до 2025 года, на реализацию которого выделят 53,1 млрд тенге.