"Дополнительные затраты": премьер Бектенов ответил на предложение создать новое министерство

Премьер-министр Олжас Бектенов ответил на депутатский запрос с предложением создать новое ведомство - министерство геологии и охраны недр, передает NUR.KZ со ссылкой на мажилис.

Ответ главы правительства опубликован на официальном сайте нижней палаты парламента РК.

В своем ответе Бектенов отметил, что в Казахстане сейчас разрабатываются 6 подзаконных актов, которые будут способствовать корректному и реальному учету полезных ископаемых на государственном балансе.

Касательно государственного геологического изучения недр премьер-министр заявил, что правительство активно занимается расширением геолого-геофизической изученности территории страны.

Кроме того, в 2021 году для оказания комплексной сервисной поддержки недропользователям была создана национальная геологическая служба, которая ведет оцифровку первичной геологической информации на магнитных и бумажных носителях и картриджах.

А в 2022-2023 годах в страны была выполнена ревизия по контрактам на разведку, добычу и лицензиям на разведку, в результате которой у неисполняющих свои обязательства недропользователей отозваны лицензии и расторгнуты контракты.

"Принимая во внимание вышеизложенное, правительством приняты необходимые меры поэтапной модернизации геологической отрасли.

Новая реорганизация в стратегии централизованного управления приведет к превышению сроков реализации общенациональных планов, увеличению штатной численности государственных служащих и дополнительным финансовым затратам из государственного бюджета.

Таким образом, проводимая правительством политика в части восполнения минерально-сырьевой базы и охраны недр обеспечивает выполнение всех поставленных задач", - говорится в ответе нового главы правительства.

Напомним, в конце января несколько депутатов от партии Amanat предложили создать в стране новое ведомство. Мажилисмены отмечали, что нынешнее законодательство преследует цели доступа к казахстанским месторождениям инвесторов, которые не учитывают национальные интересы и преследуют только свои цели.

Как заявил депутат Арман Калыков, запасы полезных ископаемых в Казахстане истощаются, а бесконтрольная добыча продолжается - это становится угрозой национальной и энергетической безопасности страны.

"В связи с этим, для системного развития геологической отрасли видится целесообразным создание отдельного государственного органа - министерства геологии и охраны недр.

Данное министерство должно будет разрабатывать госпрограммы исследования недр на перспективу и текущие 3-5-летние периоды и обеспечение восполнения минерально-сырьевой базы", - отмечал Калыков.

Добавим, что в последний раз новые министерства появились в Казахстане в сентябре прошлого года. Это: