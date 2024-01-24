В Казахстане предложили создать новое министерство
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На заседании мажилиса депутат Арман Калыков озвучил предложение создать новое министерство в Казахстане – министерство геологии и охраны недр, передает корреспондент NUR.KZ.
В своем запросе от лица нескольких депутатов, членов партии Amanat, Арман Калыков заявил, что государство должно усиленно работать над тем, чтобы разработка месторождений в Казахстане приносила благо для граждан – развивала населенные пункты, создавала рабочие места и так далее.
Однако, по мнению депутата, нынешнее законодательство преследует цели доступа к казахстанским месторождениям инвесторов, которые не учитывают национальные интересы и преследуют только свои цели.
"Если ранее процесс отработки месторождения регулировался государством, то сейчас понятие комплексного и рационального использования недр утрачено. В данный момент отработка запасов ведется варварским, хищническим способом", – заявил Калыков.
Он добавил, что запасы полезных ископаемых в Казахстане истощаются, а бесконтрольная добыча продолжается – это становится угрозой национальной и энергетической безопасности страны.
Для решения вопросов депутаты предложили создать новое министерство.
"В этой связи, для системного развития геологической отрасли видится целесообразным создание отдельного государственного органа – Министерства геологии и охраны недр.
Данное министерство должно будет разрабатывать госпрограммы исследования недр на перспективу и текущие 3-5-летние периоды и обеспечение восполнения минерально-сырьевой базы", – зачитал запрос депутат Калыков.
К запросу присоединились депутаты мажилиса Дюсенбай Турганов, Асылбек Смагулов и Сергей Пономарев.
Напомним, в начале сентября прошлого года указом главы государства Касым-Жомарта Токаева в Казахстане были созданы пять новых министерств:
- Министерство водных ресурсов и ирригации РК;
- Министерство транспорта РК;
- Министерство промышленности и строительства РК;
- Министерство культуры и информации РК;
- Министерство туризма и спорта РК.
Также стало известно, что при Министерстве водных ресурсов и ирригации будут созданы два новых управления для сотрудничества с другими странами.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2057317-v-kazahstane-predlozhili-sozdat-novoe-ministerstvo/