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В Казахстане предложили создать новое министерство

Опубликовано:

Месторождение
Месторождение. Иллюстративное фото: pexels.com

На заседании мажилиса депутат Арман Калыков озвучил предложение создать новое министерство в Казахстане – министерство геологии и охраны недр, передает корреспондент NUR.KZ.

В своем запросе от лица нескольких депутатов, членов партии Amanat, Арман Калыков заявил, что государство должно усиленно работать над тем, чтобы разработка месторождений в Казахстане приносила благо для граждан – развивала населенные пункты, создавала рабочие места и так далее.

Однако, по мнению депутата, нынешнее законодательство преследует цели доступа к казахстанским месторождениям инвесторов, которые не учитывают национальные интересы и преследуют только свои цели.

"Если ранее процесс отработки месторождения регулировался государством, то сейчас понятие комплексного и рационального использования недр утрачено. В данный момент отработка запасов ведется варварским, хищническим способом", – заявил Калыков.

Он добавил, что запасы полезных ископаемых в Казахстане истощаются, а бесконтрольная добыча продолжается – это становится угрозой национальной и энергетической безопасности страны.

Для решения вопросов депутаты предложили создать новое министерство.

"В этой связи, для системного развития геологической отрасли видится целесообразным создание отдельного государственного органа – Министерства геологии и охраны недр.

Данное министерство должно будет разрабатывать госпрограммы исследования недр на перспективу и текущие 3-5-летние периоды и обеспечение восполнения минерально-сырьевой базы", – зачитал запрос депутат Калыков.

К запросу присоединились депутаты мажилиса Дюсенбай Турганов, Асылбек Смагулов и Сергей Пономарев.

Напомним, в начале сентября прошлого года указом главы государства Касым-Жомарта Токаева в Казахстане были созданы пять новых министерств:

  • Министерство водных ресурсов и ирригации РК;
  • Министерство транспорта РК;
  • Министерство промышленности и строительства РК;
  • Министерство культуры и информации РК;
  • Министерство туризма и спорта РК.

Также стало известно, что при Министерстве водных ресурсов и ирригации будут созданы два новых управления для сотрудничества с другими странами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2057317-v-kazahstane-predlozhili-sozdat-novoe-ministerstvo/

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