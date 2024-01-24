В Казахстане предложили создать новое министерство

На заседании мажилиса депутат Арман Калыков озвучил предложение создать новое министерство в Казахстане – министерство геологии и охраны недр, передает корреспондент NUR.KZ.

В своем запросе от лица нескольких депутатов, членов партии Amanat, Арман Калыков заявил, что государство должно усиленно работать над тем, чтобы разработка месторождений в Казахстане приносила благо для граждан – развивала населенные пункты, создавала рабочие места и так далее.

Однако, по мнению депутата, нынешнее законодательство преследует цели доступа к казахстанским месторождениям инвесторов, которые не учитывают национальные интересы и преследуют только свои цели.

"Если ранее процесс отработки месторождения регулировался государством, то сейчас понятие комплексного и рационального использования недр утрачено. В данный момент отработка запасов ведется варварским, хищническим способом", – заявил Калыков.

Он добавил, что запасы полезных ископаемых в Казахстане истощаются, а бесконтрольная добыча продолжается – это становится угрозой национальной и энергетической безопасности страны.

Для решения вопросов депутаты предложили создать новое министерство.

"В этой связи, для системного развития геологической отрасли видится целесообразным создание отдельного государственного органа – Министерства геологии и охраны недр.

Данное министерство должно будет разрабатывать госпрограммы исследования недр на перспективу и текущие 3-5-летние периоды и обеспечение восполнения минерально-сырьевой базы", – зачитал запрос депутат Калыков.

К запросу присоединились депутаты мажилиса Дюсенбай Турганов, Асылбек Смагулов и Сергей Пономарев.

Напомним, в начале сентября прошлого года указом главы государства Касым-Жомарта Токаева в Казахстане были созданы пять новых министерств:

Министерство водных ресурсов и ирригации РК;

Министерство транспорта РК;

Министерство промышленности и строительства РК;

Министерство культуры и информации РК;

Министерство туризма и спорта РК.

Также стало известно, что при Министерстве водных ресурсов и ирригации будут созданы два новых управления для сотрудничества с другими странами.