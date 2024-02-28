Новый глава АФМ отчитался Токаеву

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Дмитрия Малахова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент заслушал доклад председателя Агентства по финансовому мониторингу Дмитрия Малахова об итогах деятельности за 2023 год и планах на предстоящий период.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов прекращены деловые отношения с более чем 5,7 тыс. клиентов. Установлено и заблокировано свыше 1,5 тыс. незаконных онлайн-сервисов по обмену криптовалюты. Выявлено 49 нелегальных майнеров, по которым проводится проверка. Идентифицировано и заблокировано 1,2 тыс. попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.

Также главу государства проинформировали о том, что ликвидирована 41 финансовая пирамида, пострадавшим возмещено 4,6 млрд тенге. Заблокировано свыше 8 тыс. сайтов и аккаунтов с признаками мошеннических действий, закрыт доступ к 4,8 тыс. сайтов онлайн-казино. Совместно с банками второго уровня, финансовыми регуляторами внедряется механизм автоматической блокировки платежей в адрес букмекерских контор лицами, не достигшими 21 года.

Кроме того, Дмитрий Малахов доложил, что предотвращены необоснованные бюджетные траты на 74 млрд тенге, пресечена деятельность 59 теневых площадок по криминальному обналичиванию, ликвидировано 7 ОПГ, в рамках досудебных расследований возмещен ущерб на 141 млрд тенге, в сфере противодействия незаконному выводу капитала возращены активы на 276 млрд тенге.

Отмечается, что в предстоящий период работа АФМ будет сосредоточена на возврате незаконно выведенных активов и пресечении преступлений в сфере теневой экономики без вмешательства в работу добросовестных предпринимателей.

Будут приняты меры и по реализации Концепции развития финансового мониторинга и Комплексного плана по противодействию теневой экономики, а также достижению полного соответствия антиотмывочной системы международным стандартам FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по ключевым направлениям деятельности ведомства, особо отметив необходимость усиления мер по защите добросовестного бизнеса.

Напомним, двумя неделями ранее Дмитрий Малахов возглавил Агентство по финансовому мониторингу. С осени 2023 года он занимал должность заместителя председателя АФМ РК.

С 2021 года пост главы АФМ занимал Жанат Элиманов. В этом месяце он перешел на работу в КНБ.