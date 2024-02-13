Дмитрий Малахов возглавил Агентство по финансовому мониторингу

Кадровые перестановки произошли в агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Акорды.

"Указом главы государства Малахов Дмитрий Михайлович назначен председателем агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Отметим, что Дмитрий Малахов родился 27 августа 1974 года в Кокшетау, Акмолинской области. Окончил Алматинскую высшую школу МВД РК, университет экономики и финансов имени Рыскулова.

Карьеру начал с работы в органах внутренних дел, финансовой полиции, Антикоррупционной службе и Службе экономических расследований.

С 2004 по 2019 год работал заместителем руководителя департаментов регионального и центрального аппарата МВД, финансовой полиции и Национального бюро по противодействию коррупции.

С 2019 по 2020 год - руководитель оперативного департамента Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК.

С 2020 по 2022 год - заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции. С 2022 по 2023 года - первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Осенью 2023 года он был назначен заместителем председателя АФМ РК.

Агентство по финансовому мониторингу, как указывается на его официальном сайте, является госорганом, непосредственно подчиненным и подотчетным президенту, осуществляющим руководство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством РК к ведению этого органа.

Также напомним, что бывший глава Агентства по финмониторингу Жанат Элиманов назначен первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности.