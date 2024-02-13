Экс-глава Агентства по финмониторингу перешел на работу в КНБ

Бывший глава Агентства по финмониторингу Жанат Элиманов назначен первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением главы государства Элиманов Жанат Калдыбекович назначен первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", – говорится в официальном Telegram-канале Акорды.

Отметим, что Жанат Элиманов в январе 2020 года был назначен председателем Комитета по финансовому мониторингу МФ РК, а в январе 2021 года возглавил уже Агентство РК по финмониторингу. Был переназначен на эту должность в конце 2022 года.

По информации на сайте ИПС "Параграф", Элиманов Жанат Калдыбекович родился 16 августа 1978 года в Караганде. В 1999 году окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова по специальности "Правоведение". Трудовой путь начал в 2000 году.

С 2014 по 2017 год был директором департамента оперативно-розыскной деятельности КГД МФ РК.

С 2017 по 2019 год – замглавы службы – начальник управления надзора за законностью в сфере экономики Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры.

В 2019 году был зампрокурора Карагандинской области.

С 2019 по 2020 год – замглавы Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов.