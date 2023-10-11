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30 лет независимости Казахстана

Новые назначения произошли в АФМ

Опубликовано:

Подпись. Переименование. Фото pixabay.com
Иллюстративное фото: pixabay.com

Улан Раисов и Дмитрий Малахов получили новые должности в Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением главы государства Улан Раисов Ермуханович назначен первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, он освобожден от ранее занимаемой должности", – сообщает официальный сайт Акорды.

Также в пресс-службе президента Казахстана сообщили, что распоряжением главы государства Дмитрий Михайлович Малахов назначен заместителем председателя АФМ РК. От ранее занимаемой должности он освобожден.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2040509-novye-naznacheniya-proizoshli-v-afm/

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