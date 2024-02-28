Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Токаеву вручили фонарь железнодорожника в честь 120-летия казахстанской железной дороги

Опубликовано:

Президенту подарили фонарь железнодорожника
Касым-Жомарт Токаев и ветераны железнодорожной отрасли. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев встретился с ветеранами железнодорожной отрасли. Главе государства вручили фонарь железнодорожника, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с ветеранами железнодорожной отрасли. В мероприятии приняли участие Калтай Самбетов, Борис Есенаманов, Марат Хамзин, Болатбек Дуйсемалиев, Куаныш Котырев, Ескендир Рахметжанов, Оразгали Ахметбаев и другие почетные железнодорожники.

Глава государства обсудил с опытными специалистами перспективы развития железной дороги.

"Дорога - это источник жизни. Без железных дорог экономика не будет развиваться. Я уделяю первостепенное внимание развитию железнодорожной отрасли. Сегодня провели хорошее мероприятие, связанное с открытием сухого порта в городе Сиане. Действительно, транспорт и логистика являются приоритетными направлениями. Сейчас все государства борются за доступ к транспортно-логистическим возможностям.

Потенциал - даже не столько природные ресурсы, сейчас главное – перевозка товаров, налаживание логистических цепочек. Я ценю ваш труд. Самое главное – общество ценит ваш труд. Надеюсь, что с высоты опыта вы будете давать рекомендации, ценные советы руководителям железнодорожной отрасли, соответствующим профильным министерствам. Поэтому вместе надо работать", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь ветераны высказали мнение, что правильный подбор кадров может играет важную роль в отрасли. По их словам, железнодорожники справляются с возложенными на них задачами благодаря таким личным качествам, как высокая дисциплина, трудолюбие, исполнительность и надежность.

Участники встречи отметили рост грузоперевозок в последние годы и подчеркнули, что транспортный сектор играет ведущую роль в национальной экономике. По их мнению, создание министерства транспорта позволило уделить больше внимания развитию отрасли.

В честь 120-летия железной дороги Казахстана ветераны с наилучшими пожеланиями вручили Главе государства фонарь железнодорожника.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2063518-glava-gosudarstva-vstretilsya-s-veteranami-zheleznodorozhnoy-otrasli/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.