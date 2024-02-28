Токаев в режиме телемоста дал старт работе транспортно-логистического терминала в Сиане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в режиме телемоста дал старт работе транспортно-логистического терминала в китайском городе Сиане, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства в режиме телемоста дал старт работе транспортно-логистического терминала в городе Сиане, построенного в рамках совместного проекта Казахстана и Китая.

Президент отметил важность создания центра для отрасли и в целом для казахстанско-китайских отношений.

Сообщается, что данному событию предшествовала договоренность лидеров Казахстана и Китая о строительстве в сухом порту Сианя логистического центра, который соединит китайский город Шэньси с Казахстаном, Центральной Азией и далее с Европой.

Город Сиань является узловым транзитным центром Китая, а сухой порт – крупнейший в этой стране. Здесь формируется до 40% от общего объема контейнерных поездов сообщением КНР – ЕС.

Проектная мощность казахстанского терминала в сухом порту Сианя составляет более 66,5 тысяч ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент) в год. Терминал откроет для экспортеров из нашей страны доступ на новые рынки сбыта, значительно сократит сроки доставки грузов и позволит усилить позиции Казахстана в качестве надежного транзитного хаба в Евразии.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Кроме того, Токаев открыл новый Инновационный центр, созданный АО "НК "КТЖ" совместно с китайской компанией Huawei.

Как сообщил председатель правления АО "НК "КТЖ" Нурлан Сауранбаев, данный центр создан для реализации проекта "Умная железная дорога". Президенту были презентованы цифровые решения, направленные на повышение эффективности работы железнодорожного транспорта. Проекты осуществляются с привлечением мировых лидеров в области IT и телекоммуникаций.

"На сегодняшний день КТЖ совместно с PSA разработан и запущен бесшовный цифровой коридор на Транскаспийском маршруте. Система экономит время и делает процесс перевозки максимально прозрачным, а Казахстан – привлекательным для торговых потоков. Реализуется пилотный проект системы по эффективному использованию локомотивов компании Wabtec.

Ведется работа по модернизации инфраструктуры и услуг КТЖ с использованием облачных решений, Big Data, Интернета вещей (IoT) и искусственного интеллекта (AI)", – говорится в сообщении.

В своем выступлении глава государства подчеркнул важность открытия Транспортно-логистического и Инновационного центров.

"Это проект, запущенный в рамках глобальной инициативы "Один пояс, один путь". Казахстан полностью поддерживает инициативу, о которой председатель Си Цзиньпин объявил в 2013 году в нашей стране. Благодаря этой инициативе строительство центра было завершено в кратчайшие сроки. Все это результат успешного партнерства между двумя странами. Данный проект придаст новый импульс развитию Транскаспийского международного транспортного коридора, а также укрепит торгово-экономическое сотрудничество в Евразии. В строительстве этого центра приняли участие специалисты из Казахстана и Китая. Я выражаю всем задействованным лицам огромную благодарность", – отметил он.

Токаев также положительно оценил комплексные меры, принимаемые для превращения Казахстана в главный транзитный хаб на континенте.

При этом он считает, что для достижения подлинной конкурентоспособности необходимо принимать инновационные решения, отвечающие современным требованиям.

"На недавнем расширенном заседании правительства я уделил особое внимание вопросу цифровизации всех сфер экономики. В Казахстане сформирован прочный фундамент для внедрения передовых IT-решений. Отечественная железнодорожная отрасль должна безотлагательно включиться в цифровую гонку. Определенный задел, как мы сегодня увидели, имеется. За счет ускоренной цифровизации нам предстоит в самом ближайшем будущем значительно повысить эффективность перевозок и оптимизировать расходы. Это придаст мощный импульс развитию не только транспортно-логистической сферы, но и всей экономики. Важно, чтобы IT-решения не внедрялись разрозненно, а комплексно дополняли друг друга, создавая единую цифровую экосистему", – заявил лидер страны.

Для выполнения данной задачи глава государства считает необходимым привлекать отечественные компании.

"Я полностью поддерживаю предложение о привлечении к этой работе отечественных IT-компаний. Таких компаний и специалистов в стране немало. Необходимо наладить эффективные связи с мировыми IT-компаниями. Такая стратегия должна реализовываться во всех отраслях экономики", – подытожил свое выступление президент.

Касым-Жомарт Токаев посетил Инновационный центр АО "НК "КТЖ". Фото: t.me/aqorda_resmi

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность иностранным компаниям, участвующим в совместных проектах.

Напомним, в мае прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках своего рабочего визита в Китай провел переговоры с Си Цзиньпином. На этой встрече также обсуждался запуск строительства логистического центра в сухом порту города Сиань.

Позже в Акорде объяснили, зачем логистический центр Казахстана начнут строить в китайском Сиане.

Добавим, что сухой порт, по информации UNESCAP, оказывает услуги по обработке и временному хранению грузов, которые поступают в сухой порт или покидают его с помощью любого вида транспорта.