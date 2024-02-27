Убийство девочки в Туркестанской области: судью вновь освободили от должности

После изнасилования и убийства 5-летней девочки в Туркестанской области судью Сарыагашского районного суда Нурказы Шетенова вновь освободили от должности, передает NUR.KZ со ссылкой на ИПС "Әділет".

"Освободить от занимаемой должности судьи Сарыагашского районного суда Шетенова Нурказы Бектаевича по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка", – говорится в сообщении.

Отметим, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении и освобождении от должностей судей в разных регионах страны.

Напомним, что в июле прошлого года сообщалось, что после громкого преступления председатель Сарыагашского районного суда Нурказы Шетенов может лишиться должности. Шетенов назначил условный срок ранее судимому мужчине за причинение тяжкого вреда здоровью. А через несколько месяцев подсудимый изнасиловал и убил 5-летнюю девочку.

Экс-председатель позже подробно объяснил ситуацию с вынесением того приговора. Судья подчеркнул, что не мог предположить или предвидеть произошедшее в момент вынесения приговора.

В октябре Нурказы Шетенов был освобожден от должности председатель Сарыагашского районного суда.

Сообщалось, что он стал рядовым судьей в том же суде, который ранее возглавлял.

Убийство 5-летней девочки в Туркестанской области

В середине июля прошлого года с заявлением о пропаже 5-летней дочери в полицию обратилась жительница Сарыагашского района.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка в доме одного из жителей села обнаружили тело девочки с телесными повреждениями. Данный факт был зарегистрирован по ст.99 УК РК "Убийство". Подозреваемого водворили под стражу.

Позже стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проинформирован о трагедии. Пресс-служба главы государства отметила, что правоохранительными органами проводится расследование. Установлен подозреваемый.

По имеющейся информации, мужчина был ранее осужден за убийство на 10 лет лишения свободы. А в прошлом году он был приговорен за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью к ограничению свободы на 3 года.

Тогда же президент поручил Генпрокуратуре и МВД тщательно разобраться в обстоятельствах трагедии. Также Касым-Жомарт Токаев посчитал важным рассмотреть законность вынесенного приговора.

В итоге мужчина был признан виновным в изнасиловании и убийстве ребенка, его приговорили к пожизненному сроку лишения свободы с химической кастрацией.

В ноябре стало известно, что житель Туркестанской области, изнасиловавший и убивший 5-летнюю девочку в Сарыагашском районе, будет отбывать срок в самой суровой колонии страны – "Черном беркуте".

Двумя неделями ранее по делу об убийстве 5-летней девочки в Туркестанской области сотруднику отдела пробации озвучили приговор. Его лишили свободы на два года.