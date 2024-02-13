Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Убийство 5-летней девочки на юге Казахстана: сотруднику отдела пробации вынесли приговор

Опубликовано:

Судебный молоток
Судебный молоток. Иллюстративное фото: RUNSTUDIO/Getty Images

По делу об убийстве 5-летней девочки в Туркестанской области сотруднику отдела пробации озвучили приговор. Его лишили свободы на два года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда региона.

Как сообщили в суде, подсудимый Т.Т.К., работая в Сарыагашской районной службе пробации Департамента Уголовно-исполнительной системы по Туркестанской области и Шымкенту, обвинялся в халатности из-за несоблюдения должного уровня работы по надзорному делу в отношении осужденного Гаийбназарова С.

По информации пресс-службы суда, подсудимый не признал вину и попросил суд вынести оправдательный приговор в связи с тем, что в ходе судебного следствия его вина не была доказана.

Однако решением суда сотрудник отдела пробации был признан виновным по части 2 статьи 371 УК РК, его приговорили к двум годам лишения свободы с лишением права занимать должность в правоохранительных органах два года.

Приговор не вступил в законную силу.

Убийство 5-летней девочки в Туркестанской области

В середине июля прошлого года с заявлением о пропаже 5-летней дочери в полицию обратилась жительница Сарыагашского района.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка в доме одного из жителей села обнаружили тело девочки с телесными повреждениями. Данный факт был зарегистрирован по ст.99 УК РК "Убийство". Подозреваемого водворили под стражу.

Позже стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проинформирован о трагедии. Пресс-служба главы государства отметила, что правоохранительными органами проводится расследование. Установлен подозреваемый.

По имеющейся информации, мужчина был ранее осужден за убийство на 10 лет лишения свободы. А в прошлом году он был приговорен за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью к ограничению свободы на 3 года.

Тогда же президент поручил Генпрокуратуре и МВД тщательно разобраться в обстоятельствах трагедии. Также Касым-Жомарт Токаев посчитал важным рассмотреть законность вынесенного приговора.

В итоге мужчина был признан виновным в изнасиловании и убийстве ребенка, его приговорили к пожизненному сроку лишения свободы с химической кастрацией.

Тогда, в июле, сообщалось, что после громкого преступления председатель Сарыагашского районного суда Нурказы Шетенов может лишиться должности. Шетенов назначил условный срок ранее судимому мужчине за причинение тяжкого вреда здоровью. А через несколько месяцев подсудимый изнасиловал и убил 5-летнюю девочку.

В октябре он был освобожден от должности председателя Сарыагашского районного суда, однако стал рядовым судьей в этом же суде.

Экс-председатель позже подробно объяснил ситуацию с вынесением того приговора. Судья подчеркнул, что не мог предположить или предвидеть произошедшее в момент вынесения приговора.

В ноябре стало известно, что житель Туркестанской области, изнасиловавший и убивший 5-летнюю девочку в Сарыагашском районе, будет отбывать срок в самой суровой колонии страны – "Черном беркуте".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2060798-ubiystvo-5-letney-devochki-na-yuge-kazahstana-sotrudniku-otdela-probatsii-vynesli-prigovor/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.