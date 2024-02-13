Убийство 5-летней девочки на юге Казахстана: сотруднику отдела пробации вынесли приговор

По делу об убийстве 5-летней девочки в Туркестанской области сотруднику отдела пробации озвучили приговор. Его лишили свободы на два года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда региона.

Как сообщили в суде, подсудимый Т.Т.К., работая в Сарыагашской районной службе пробации Департамента Уголовно-исполнительной системы по Туркестанской области и Шымкенту, обвинялся в халатности из-за несоблюдения должного уровня работы по надзорному делу в отношении осужденного Гаийбназарова С.

По информации пресс-службы суда, подсудимый не признал вину и попросил суд вынести оправдательный приговор в связи с тем, что в ходе судебного следствия его вина не была доказана.

Однако решением суда сотрудник отдела пробации был признан виновным по части 2 статьи 371 УК РК, его приговорили к двум годам лишения свободы с лишением права занимать должность в правоохранительных органах два года.

Приговор не вступил в законную силу.

Убийство 5-летней девочки в Туркестанской области

В середине июля прошлого года с заявлением о пропаже 5-летней дочери в полицию обратилась жительница Сарыагашского района.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка в доме одного из жителей села обнаружили тело девочки с телесными повреждениями. Данный факт был зарегистрирован по ст.99 УК РК "Убийство". Подозреваемого водворили под стражу.

Позже стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проинформирован о трагедии. Пресс-служба главы государства отметила, что правоохранительными органами проводится расследование. Установлен подозреваемый.

По имеющейся информации, мужчина был ранее осужден за убийство на 10 лет лишения свободы. А в прошлом году он был приговорен за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью к ограничению свободы на 3 года.

Тогда же президент поручил Генпрокуратуре и МВД тщательно разобраться в обстоятельствах трагедии. Также Касым-Жомарт Токаев посчитал важным рассмотреть законность вынесенного приговора.

В итоге мужчина был признан виновным в изнасиловании и убийстве ребенка, его приговорили к пожизненному сроку лишения свободы с химической кастрацией.

Тогда, в июле, сообщалось, что после громкого преступления председатель Сарыагашского районного суда Нурказы Шетенов может лишиться должности. Шетенов назначил условный срок ранее судимому мужчине за причинение тяжкого вреда здоровью. А через несколько месяцев подсудимый изнасиловал и убил 5-летнюю девочку.

В октябре он был освобожден от должности председателя Сарыагашского районного суда, однако стал рядовым судьей в этом же суде.

Экс-председатель позже подробно объяснил ситуацию с вынесением того приговора. Судья подчеркнул, что не мог предположить или предвидеть произошедшее в момент вынесения приговора.

В ноябре стало известно, что житель Туркестанской области, изнасиловавший и убивший 5-летнюю девочку в Сарыагашском районе, будет отбывать срок в самой суровой колонии страны – "Черном беркуте".