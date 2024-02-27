Токаев назначил и снял с должностей ряд судей в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении и освобождении от должностей судей в разных регионах страны, передает NUR.KZ со ссылкой на ИПС "Адилет".

Глава государства подписал указ "О назначении на должности и освобождении от должностей председателей и судей судов Республики Казахстан".

Президент постановил назначить на должность судей:

по Астане:

межрайонного суда по гражданским делам - Бейсеуову Айнур Адамовну с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Алмалинского района города Алматы;

с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Алмалинского района города Алматы; межрайонного суда по гражданским делам - Дуйсекову Жанар Ескеновну с освобождением от должности судьи Рудненского городского суда Костанайской области;

с освобождением от должности судьи Рудненского городского суда Костанайской области; межрайонного суда по гражданским делам - Жанабергенкызы Нургул с освобождением от должности судьи Кызылординского городского суда Кызылординской области;

с освобождением от должности судьи Кызылординского городского суда Кызылординской области; межрайонного суда по гражданским делам - Сармаеву Айгуль Муратовну;

специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям - Турганбаева Марата Аитбаевича с освобождением от должности председателя специализированного следственного суда города Кызылорды Кызылординской области;

с освобождением от должности председателя специализированного следственного суда города Кызылорды Кызылординской области; специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних - Ешпанову Жанар Баймуратовну с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Западно-Казахстанской области;

с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Западно-Казахстанской области; межрайонного суда по уголовным делам - Аманжолова Ескендира Бакытжанович а с освобождением от должности судьи Экибастузского городского суда Павлодарской области;

а с освобождением от должности судьи Экибастузского городского суда Павлодарской области; межрайонного суда по уголовным делам - Ануарбекова Досбола Алтайбековича с освобождением от должности судьи специализированного следственного суда города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области;

с освобождением от должности судьи специализированного следственного суда города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области; межрайонного суда по уголовным делам - Сембаева Самата Алибековича с освобождением от должности судьи Аркалыкского городского суда Костанайской области;

с освобождением от должности судьи Аркалыкского городского суда Костанайской области; специализированного межрайонного суда по уголовным делам - Исахана Алмата Муратбекулы с освобождением от должности судьи суда № 2 города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области;

с освобождением от должности судьи суда № 2 города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области; специализированного межрайонного суда по уголовным делам - Ташимбаева Саята Куатбековича с освобождением от должности судьи суда № 2 города Актобе Актюбинской области;

с освобождением от должности судьи суда № 2 города Актобе Актюбинской области; специализированного межрайонного административного суда - Жабыкпая Толегена с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного административного суда Карагандинской области;

с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного административного суда Карагандинской области; специализированного межрайонного административного суда - Сагиндыкову Айнур Раймбековну с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Туркестанской области.

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