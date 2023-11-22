Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Убийство 5-летней девочки на юге Казахстана: осужденный будет отбывать наказание в камере-одиночке в "Черном беркуте

Опубликовано:

Колония "Черный беркут" в Костанайской области
Колония "Черный беркут" в Костанайской области. Фото: КУИС МВД РК

Житель Туркестанской области, изнасиловавший и убивший 5-летнюю девочку в Сарыагашском районе, будет отбывать срок в самой суровой колонии страны - "Черном беркуте", передает Otyrar.kz.

По данным издания, в начале ноября 48-летнего Гайбназарова, осужденного пожизненно, уже этапировали в учреждение чрезвычайной безопасности, которое находится в Костанайской области. Отбывать срок мужчина будет в камере-одиночке.

Помимо этого, Гайбназарова ожидает химическая кастрация. Медицинский препарат, снижающий либидо, педофилу будут вводить не меньше одного раза в месяц.

"По прибытии в учреждение для дальнейшего отбывания срока осужденный проходит медицинское обследование специализированной психиатрической комиссией, в составе которой находятся специалисты областного уровня.

В дальнейшем по результатам комиссии осужденный проходит врачебно-консультативную комиссию, где принимается решение по назначению препарата для проведения химической кастрации. Препарат назначается внутримышечно 1 раз в две недели либо 1 раз в месяц, это зависит от результатов анализа", — говорится в сообщении ДУИС Костанайской области.

Добавим также, что осужденный должен выплатить семье убитой им девочки 100 млн тенге.

"Если осужденный трудоустраивается на то или иное предприятие, расположенное внутри исправительного учреждения, то с заработной платы, согласно постановлению о взыскании и на основании статьи 122 УИК РК, удержания производятся в порядке, предусмотренном законодательством РК, но не более 50% от общей суммы указанных доходов. Оставшаяся после удержаний сумма зачисляется на контрольный счет наличности временного размещения денег", — пояснили в ДУИС.

Напомним, колония "Черный беркут" находится в 25 км от Житикары. Там отбывают наказание особо опасные преступники, приговоренные к пожизненному лишению свободы.

Например, в "Черном беркуте" сидит Владислав Челах. Он был осужден на пожизненный срок за убийство 14 сослуживцев на погранзаставе "Арканкерген" и егеря местного лесничества. Трагедия произошла 28 мая 2012 года.

Также в этой колонии отбывает срок "алматинский стрелок" Руслан Кулекбаев. Его приговорили к смертной казни за совершение теракта, повлекшего гибель 10 человек, а также покушение на убийство 3 граждан.

Тут же находится актюбинский террорист Алибек Акпанбетов. В ноябре 2022 года был назначен новый начальник колонии. Им стал майор юстиции Дархан Нурекешов.

Убийство 5-летней девочки в Туркестанской области

13 июля этого года с заявлением о пропаже 5-летней дочери в полицию обратилась жительница Сарыагашского района.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка в доме одного из жителей села обнаружили тело девочки с телесными повреждениями. Данный факт был зарегистрирован по ст.99 УК РК "Убийство". Подозреваемого водворили под стражу.

Позже стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проинформирован о трагедии. Пресс-служба главы государства отметила, что правоохранительными органами проводится расследование. Установлен подозреваемый.

По имеющейся информации, мужчина был ранее осужден за убийство на 10 лет лишения свободы. А в текущем году он был приговорен за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью к ограничению свободы на 3 года.

Президент поручил Генпрокуратуре и МВД тщательно разобраться в обстоятельствах трагедии. Также Касым-Жомарт Токаев посчитал важным рассмотреть законность вынесенного приговора.

Между тем в Туркестанском областном суде объяснили, почему подозреваемый в убийстве девочки ранее был приговорен лишь к условному сроку за причинение тяжкого вреда здоровью.

В итоге мужчина был признан виновным в изнасиловании и убийстве ребенка, его приговорили к пожизненному сроку лишения свободы с химической кастрацией.

Тогда, в июле, сообщалось, что после громкого преступления председатель Сарыагашского районного суда Нурказы Шетенов может лишиться должности. Шетенов назначил условный срок ранее судимому мужчине за причинение тяжкого вреда здоровью. А через несколько месяцев подсудимый изнасиловал и убил 5-летнюю девочку.

В октябре он был освобожден от должности председателя Сарыагашского районного суда, однако стал рядовым судьей в этом же суде.

Экс-председатель позже подробно объяснил ситуацию с вынесением того приговора. Судья подчеркнул, что не мог предположить или предвидеть произошедшее в момент вынесения приговора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2046958-ubiystvo-5-letney-devochki-na-yuge-kazahstana-osuzhdennyy-budet-otbyvat-nakazanie-v-kamere-odinochke-v-chernom-berkute/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.