Убийство 5-летней девочки на юге Казахстана: осужденный будет отбывать наказание в камере-одиночке в "Черном беркуте

Житель Туркестанской области, изнасиловавший и убивший 5-летнюю девочку в Сарыагашском районе, будет отбывать срок в самой суровой колонии страны - "Черном беркуте", передает Otyrar.kz.

По данным издания, в начале ноября 48-летнего Гайбназарова, осужденного пожизненно, уже этапировали в учреждение чрезвычайной безопасности, которое находится в Костанайской области. Отбывать срок мужчина будет в камере-одиночке.

Помимо этого, Гайбназарова ожидает химическая кастрация. Медицинский препарат, снижающий либидо, педофилу будут вводить не меньше одного раза в месяц.

"По прибытии в учреждение для дальнейшего отбывания срока осужденный проходит медицинское обследование специализированной психиатрической комиссией, в составе которой находятся специалисты областного уровня.

В дальнейшем по результатам комиссии осужденный проходит врачебно-консультативную комиссию, где принимается решение по назначению препарата для проведения химической кастрации. Препарат назначается внутримышечно 1 раз в две недели либо 1 раз в месяц, это зависит от результатов анализа", — говорится в сообщении ДУИС Костанайской области.

Добавим также, что осужденный должен выплатить семье убитой им девочки 100 млн тенге.

"Если осужденный трудоустраивается на то или иное предприятие, расположенное внутри исправительного учреждения, то с заработной платы, согласно постановлению о взыскании и на основании статьи 122 УИК РК, удержания производятся в порядке, предусмотренном законодательством РК, но не более 50% от общей суммы указанных доходов. Оставшаяся после удержаний сумма зачисляется на контрольный счет наличности временного размещения денег", — пояснили в ДУИС.

Напомним, колония "Черный беркут" находится в 25 км от Житикары. Там отбывают наказание особо опасные преступники, приговоренные к пожизненному лишению свободы.

Например, в "Черном беркуте" сидит Владислав Челах. Он был осужден на пожизненный срок за убийство 14 сослуживцев на погранзаставе "Арканкерген" и егеря местного лесничества. Трагедия произошла 28 мая 2012 года.

Также в этой колонии отбывает срок "алматинский стрелок" Руслан Кулекбаев. Его приговорили к смертной казни за совершение теракта, повлекшего гибель 10 человек, а также покушение на убийство 3 граждан.

Тут же находится актюбинский террорист Алибек Акпанбетов. В ноябре 2022 года был назначен новый начальник колонии. Им стал майор юстиции Дархан Нурекешов.

Убийство 5-летней девочки в Туркестанской области

13 июля этого года с заявлением о пропаже 5-летней дочери в полицию обратилась жительница Сарыагашского района.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка в доме одного из жителей села обнаружили тело девочки с телесными повреждениями. Данный факт был зарегистрирован по ст.99 УК РК "Убийство". Подозреваемого водворили под стражу.

Позже стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проинформирован о трагедии. Пресс-служба главы государства отметила, что правоохранительными органами проводится расследование. Установлен подозреваемый.

По имеющейся информации, мужчина был ранее осужден за убийство на 10 лет лишения свободы. А в текущем году он был приговорен за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью к ограничению свободы на 3 года.

Президент поручил Генпрокуратуре и МВД тщательно разобраться в обстоятельствах трагедии. Также Касым-Жомарт Токаев посчитал важным рассмотреть законность вынесенного приговора.

Между тем в Туркестанском областном суде объяснили, почему подозреваемый в убийстве девочки ранее был приговорен лишь к условному сроку за причинение тяжкого вреда здоровью.

В итоге мужчина был признан виновным в изнасиловании и убийстве ребенка, его приговорили к пожизненному сроку лишения свободы с химической кастрацией.

Тогда, в июле, сообщалось, что после громкого преступления председатель Сарыагашского районного суда Нурказы Шетенов может лишиться должности. Шетенов назначил условный срок ранее судимому мужчине за причинение тяжкого вреда здоровью. А через несколько месяцев подсудимый изнасиловал и убил 5-летнюю девочку.

В октябре он был освобожден от должности председателя Сарыагашского районного суда, однако стал рядовым судьей в этом же суде.

Экс-председатель позже подробно объяснил ситуацию с вынесением того приговора. Судья подчеркнул, что не мог предположить или предвидеть произошедшее в момент вынесения приговора.