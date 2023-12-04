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30 лет независимости Казахстана

Токаеву доложили о создании двух новых приграничных районов в ВКО

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Касым-Жомарт Токаев и Ермек Кошербаев
Касым-Жомарт Токаев и Ермек Кошербаев. Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня принял акима Восточно-Казахстанской области Ермека Кошербаева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент был проинформирован о результатах социально-экономического развития области за 11 месяцев текущего года.

Согласно представленным Касым-Жомарту Токаеву данным, ожидается, что по итогам текущего года валовый региональный продукт Восточно-Казахстанской области составит 4,4 трлн тенге.

Отмечается, что на сегодняшний день в общенациональный пул инвестиционных проектов от ВКО вошли 42 проекта на 1,1 трлн тенге.

В текущем году реализуется 8 проектов на 77 млрд тенге. В агропромышленном комплексе региона будет реализовано 37 крупных проектов, сумма инвестиций в которые составит 236,4 млрд тенге.

Также впервые в Казахстане внедряется глубокая переработка семян подсолнечника для производства жидкого лецитина с объемом 4 тысячи тонн в год. Создается комфортный климат для развития малого и среднего бизнеса: поддержаны проекты на 22 млрд тенге.

Кроме того, глава государства был проинформирован о том, что 2024 год объявлен в ВКО Годом дорог. Планируется двукратное увеличение бюджета на ремонт и строительство дорог, всего намечено отремонтировать 600 км дорог и улиц.

Во исполнение поручения президента проведены восстановительные работы на Риддерской ТЭЦ, проведен ремонт 6 котлоагрегатов. На сегодня жители Риддера обеспечены теплом.

Особое внимание на встрече было уделено вопросам создания двух новых – Маркакольского и Катонкарагайского приграничных районов.

По итогам встречи президент подчеркнул важность повышения качества жизни населения региона и поставил ряд задач по дальнейшему социально-экономическому развитию Восточного Казахстана.

Напомним, Ермек Кошербаев был назначен акимом ВКО в июне текущего года. Ранее он занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в России.

До его назначения регион возглавлял с 2014 года Даниал Ахметов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2049082-tokaev-prinyal-akima-vko-ermeka-kosherbaeva/

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