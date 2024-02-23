Новую программу утилизации авто разработали в Казахстане вместо "Оператора РОП"

Минэкологии и природных ресурсов сообщило о разработке в Казахстане новой программы утилизации транспортных средств и самоходной сельхозтехники, передает NUR.KZ.

Министерство экологии и природных ресурсов вместе с АО "Жасыл даму" разработало новую программу утилизации транспортных средств и самоходной сельхозтехники (ВЭТС/ВЭССХТ).

"В программе смогут принять участие все субъекты предпринимательства, осуществляющие деятельность по переработке черного металла. Монополия одного предприятия исключается. Платой за переработку старого авто является право собственности на извлекаемое сырье.

Владельцам старых авто будет предложен скидочный сертификат, номинал которого будет определен в установленном порядке", – говорится на официальном сайте министерства.

Отмечается, что проект правил разработан и находится в процессе утверждения.

Добавим, что ранее компания "Оператор РОП" занималась организацией сбора, транспортировки, переработки и утилизации отходов товаров (продукции), подпадающих под действие РОП.

А в январе 2022 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что данная компания вызывает много вопросов. Он поручил прекратить ее деятельность.

19 января работа "Оператора РОП" по утильсбору в Казахстане была прекращена, а исполнение функций администрирования расширенных обязательств производителей было передано государственной организации – АО "Жасыл даму".

В итоге в разное время стало известно о задержаниях лиц, связанных с компанией. В апреле 2022 года в Антикоре заявили, что должностные лица Минэкологии и "Оператора РОП" хотели похитить 180 млрд тенге.