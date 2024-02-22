Токаев принял главу холдинга "Байтерек"

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял руководителя холдинга "Байтерек" Рустама Карагойшина, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу президента.

Как сообщает Акорда, Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с итогами работы холдинга за минувший год и планами по реализации стратегических направлений деятельности на текущий год.

Рустам Карагойшин сообщил, что общий вклад холдинга в поддержку бизнеса составил порядка 2,5 трлн тенге. В дальнейшем в целях обеспечения качественного и устойчивого развития экономики "Байтерек" намерен сосредоточить усилия на комплексном финансировании точек роста с приоритетом на сельское хозяйство, обрабатывающую промышленность, инфраструктуру, транспорт и логистику, а также жилищное строительство.

Также главе государства было доложено о планах по оказанию мер, направленных на поддержку и развитие конкурентоспособных предпринимателей. Отмечается, что важной целью является расширение финансирования проектов малого, среднего и крупного бизнеса во всех регионах Казахстана. В части МСБ предполагается активная поддержка предпринимателей в малых и моногородах, а также на селе.

Президент подчеркнул важность активизации работы в этих направлениях и отметил, что планомерная реализация поставленных задач позволит достичь значительных результатов в укреплении экономики и повышении благосостояния граждан Казахстана.

Напомним, Рустама Карагойшина назначили главой Национального управляющего холдинга "Байтерек" в феврале этого года.

Ранее эту пост занимал Нурлан Байбазаров, который сейчас назначен на должность заместителя премьер-министра – министра национальной экономики.

Добавим, что на официальном сайте АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" говорится, что данный холдинг – ключевой институт правительства, обеспечивающий реализацию задач по устойчивому развитию экономики Казахстана путем ее диверсификации, поддержки инноваций, развития экспорта, увеличения производительности труда.

Единственным акционером АО "НУХ "Байтерек" является правительство РК.

"Байтерек" включает в себя 8 дочерних организаций: акционерные общества со 100-процентным участием холдинга такие как, АО "Банк Развития Казахстана", АО "Отбасы банк", АО "ФРП "Даму", АО "Казахстанская жилищная компания", АО "ЭСК Kazakh Export", АО Qazaqstan Investment Corporation, АО "Аграрная кредитная корпорация", АО Bereke Bank.