Рустама Карагойшина назначили главой Национального управляющего холдинга "Байтерек", передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство национальной экономики Казахстана.

Рустам Карагойшин возглавил холдинг "Байтерек". Нового главу коллективу Национального управляющего холдинга представил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, сообщается на официальном сайте ведомства.

По информации на сайте ИПС "Параграф", Карагойшин Рустан Тимурович родился в 1983 году. Окончил в 2004 году Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования по специальности "Бухгалтерский учет". В 2008 году – Международную академию бизнеса. Является магистром делового администрирования.

С 2004 по 2007 год был менеджером, главным менеджером, главой управления департамента проектного анализа АО "Банк развития Казахстана" (АО "БРК", входит в структуру АО "НУХ "Байтерек").

С 2007 по 2011 год – управляющий директор – член правления АО "БРК-Лизинг".

С 2011 по 2012 год – начальник отдела внешнеэкономической деятельности департамента маркетинга нефти и нефтепродуктов ТОО "Petroleum Operating".

С 2012 по 2013 год был председателем правления ТОО Credit Systems.

В 2013-2015 годах – замгендиректора, гендиректор ТОО "Сбербанк Лизинг".

В 2015-2019 годах – замглавы правления АО "КазАгроФинанс".

В 2019 году был гендиректором ТОО "Зерновой Консорциум Казахстана".

С 2019 по 2021 год – замглавы правления АО "НУХ "Байтерек".