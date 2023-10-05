Нурлан Байбазаров возглавил холдинг "Байтерек"

Премьер-министр РК Алихан Смаилов представил коллективу Национального управляющего холдинга "Байтерек" нового руководителя – Нурлана Байбазарова, передает NUR.KZ, со ссылкой на правительство РК.

Нурлан Байбазаров занимал ответственные должности как на государственной службе, так и в квазигосударственном секторе, говорится на официальном сайте.

В частности, работал в министерствах финансов и национальной экономики, нацкомпаниях "Қазақстан темір жолы" и "КазМунайГаз", Фонде развития промышленности.

С ноября прошлого года занимал должность председателя правления Банка развития Казахстана.

Алихан Смаилов напомнил, что в своем Послании народу глава государства поставил задачу по трансформации и масштабной цифровизации деятельности холдинга "Байтерек".

"В результате должны быть устранены бюрократические барьеры, снижены сроки рассмотрения заявок и повышен уровень информированности бизнес-сообщества об имеющихся мерах поддержки. Новому руководителю нужно обеспечить реализацию намеченных планов", — сказал премьер-министр.

Вместе с тем он добавил, что "Байтерек" должен активизировать работу по развитию конкурентоспособного бизнеса, обеспечению граждан доступным жильем и укреплению продовольственной безопасности республики.

В заключение премьер-министр пожелал коллективу холдинга успешной работы в решении всех поставленных задач.

На официальном сайте АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" говорится, что данный холдинг – ключевой институт правительства, обеспечивающий реализацию задач по устойчивому развитию экономики Казахстана путем ее диверсификации, поддержки инноваций, развития экспорта, увеличения производительности труда.

Единственным акционером АО "НУХ "Байтерек" является правительство РК.

"Байтерек" включает в себя 8 дочерних организаций: акционерные общества со 100-процентным участием холдинга такие как, АО "Банк Развития Казахстана", АО "Отбасы банк", АО "ФРП "Даму", АО "Казахстанская жилищная компания", АО "ЭСК "Kazakh Export", АО "Qazaqstan Investment Corporation", АО "Аграрная кредитная корпорация", АО "Bereke Bank".