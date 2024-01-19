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Казахстанским чиновникам смягчили график, чтобы они могли проводить время с семьей

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Мужчина в костюме
Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: Westend61/Getty Images

На коллегии в Агентстве по делам госслужбы рассказали о мерах, принятых для сохранения "баланса между семьей и карьерой" у казахстанских госслужащих, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил председатель АДГС Дархан Жазыкбай, в 2023 году Агентство провело мониторинг режима работы госслужащих, чтобы предотвратить их переработки. В результате 234 госслужащим предоставили дополнительные часы отдыха и еще 53 компенсировали их права.

Также сообщается, что были приняты меры, чтобы госслужащие могли сохранить баланс между карьерой и семьей.

"Определенная категория госслужащих в прошлом году получила возможность работать дистанционно, либо используя гибкий график.

Это помогает повысить эффективность рабочего времени. Если в 2022 году по гибкому графику работало 835 госслужащих, то в 2023 году их количество составило 3 024 человека", - добавили в АДГС.

Напомним, в начале этой недели в Семее служебные авто чиновников заметили возле саун и ресторанов.

Государственных служащих подозревают в использовании служебных автомобилей в личных целях. Проверка началась после обращений местных жителей и компаний.

Ранее, по данным КГД, возможные нарушения по мобильным переводам нашли у 8 тысяч государственных служащих и их супругов. Им предоставили возможность самостоятельно устранить нарушения, иначе будет назначена налоговая проверка.

Добавим, по данным с официального сайта ведомства, Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) является государственным органом по противодействию коррупции, непосредственно подчиненным и подотчетным президенту Республики Казахстан, осуществляющим формирование и реализацию антикоррупционной политики РК и координацию в сфере противодействия коррупции, а также выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056435-kazahstanskim-chinovnikam-smyagchili-grafik-chtoby-oni-mogli-provodit-vremya-s-semey/

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