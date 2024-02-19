Плотину на озере Иссык вернули в госсобственность

Плотину, которая была в доверительном управлении частной компании, на озере Иссык в Алматинской области вернули в государственную собственность, передает 24.kz.

Отмечается, что последние 5 лет она находилась в доверительном управлении частной компании без права последующего выкупа, однако договор между ТОО и акиматом региона, рассчитанный на 49 лет, было решено расторгнуть.

Причиной тому явился тот факт, что не выполнялись обязательства, указанные в контракте.

В областном акимате заявили, что арендатор несвоевременно отчитывался о проделанной работе, не проводил ремонтные работы и очистку озера.

Подчеркивается, что после создания межведомственной комиссии и проведения заседания было решено вернуть объект обратно в коммунальную собственность.

"В 2019 году она была передана в аренду на 49 лет за 1 миллиард тенге. В 2023 году стало известно, что компания, которая его арендовала, не выполняет свои обязательства – не произвела ремонт, не создала рабочие места, а также не выполнила другие работы. После проверки было принято решение вернуть объект в государственную собственность", - пояснила пресс-секретарь акимата региона Жанна Арынбекова.

Напомним, что в последнее время многие объекты возвращают в государственную собственность.

Например, летом 2023 года часть водоема на Терренкуре вернули в госсобственность - об этом рассказал аким Алматы Ерболат Досаев.

Как оказалось, ранее она была в частных руках, но в рамках развития общественных пространств района ее по просьбам жителей вернули в государственную собственность.

В декабре плато Ассы в Алматинской области возвратили в госсобственность.

На прошлой неделе мы писали, что в госсобственность вернули участки в центре Алматы, незаконно предоставленные частным лицам. Их общая стоимость превысила 700 млн тенге.