Алия Назарбаева перестала быть акционером компании, продававшей ж/д билеты, заявили в КТЖ

На брифинге правительства глава КТЖ рассказал, что Алия Назарбаева перестала быть акционером компании, которая зарабатывает на онлайн-продаже ж/д билетов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня на брифинге правительства главу КТЖ Нурлана Сауранбаева спросили, является ли Алия Назарбаева до сих пор акционером компании Instant Payment, которая зарабатывает на онлайн-продаже ж/д билетов в Казахстане.

"Когда вопрос возник, вышеназванный акционер сразу вышла из АО, то есть ее нет. То есть это команда, которая цифровыми (процессами в указанном АО – прим. ред.) занимается. Вот, например, господин Мусин министр сидит – он знает, что можно и с компанией расторгнуть хоть сейчас, но тогда мы не сможем оказывать услугу онлайн-покупки (билетов – прим. ред.).

То есть вот так взять и вырвать невозможно, но на сегодня идет акт передачи, прошел открытый конкурс, выиграла компания – и сейчас идет передача от Instant Payment (права на оказание услуг онлайн-продажи билетов – прим. ред.) этой компании. И 1 декабря акт передачи от Instant Payment новой компании, которая выиграла конкурс, состоится", – заявил глава КТЖ Нурлан Сауранбаев.

Напомним, что о расторжении договора между КТЖ и компанией Алии Назарбаевой было объявлено еще в прошлом году – перевозчик собирался "плавно перейти" от услуг одной компании к другой, выигравшей тендер, чтобы в продаже ж/д билетов "не было сбоев".

Добавим, что в апреле 2022 года стало известно, что Алия Назарбаева сложила с себя полномочия председателя президиума Ассоциации экологических организаций Казахстана. Пост она занимала с декабря 2017 года.

Недавно главу Минэкологии Ерлана Нысанбаева спросили о работе компании Назарбаевой в Астане.

"По моей информации, которой я владею, сегодня компания Алии Назарбаевой не занимается вывозом мусора. Если есть информация, я готов ее отдельно обсудить. В свете новых обстоятельств (утверждении, что у компании все-таки есть контракты – прим. ред.), которые вы озвучили, я еще раз посмотрю", – заявил министр.