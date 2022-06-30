К концу лета КТЖ планирует расторгнуть договор с компанией Алии Назарбаевой

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Директор департамента по продажам и работе с клиентами АО "Пассажирские перевозки" Ерлан Жимайлов на брифинге в СЦК рассказал, когда КТЖ расторгнет договор с компанией Алии Назарабевой "Instant Payments", занимающейся продажей билетов, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерлан Жимайлов сообщил, что соответствующая работа проводится с февраля.

"Мы с февраля проводим работу, процедуру согласования. 18 марта у нас заключено соглашение о расторжении договора. Уже подписано двумя сторонами, но с оговоркой: так как это производственный момент, нам необходимо плавно перейти (к условиям нового соглашения – прим. ред.), чтобы в перевозках не было сбоев в системе, чтобы у пассажиров была возможность приобретать билеты непрерывно", – пояснил спикер.

На сегодня, по его словам, проводится процедура согласования нового типового договора и документации открытого тендера.

"Мы пользуемся правилами закупок, утвержденными фондом "Самрук-Казына". На сегодня проводятся процедуры согласования типового договора, потом будет утверждение договора. Затем 45 дней он будет висеть на сайте, чтобы желающие могли ознакомиться и участвовать в открытом тендере. Потом будет уже само проведение тендеров – примерно к концу лета этого года", – резюмировал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976448-k-kontsu-leta-ktzh-planiruet-rastorgnut-dogovor-s-kompaniey-alii-nazarbaevoy/