КТЖ расторгает договор с Instant Payments

Иллюстративное фото: facebook.com/railways.kz

АО "НК "Қазақстан темір жолы" и ТОО "Instant Payments" достигли договоренности о досрочном расторжении договора о закупке услуг по организации оформления и продажи электронных проездных документов на пассажирские поезда. Об этом сообщается на официальном сайте КТЖ.

В национальной компании сообщили, что теперь будут самостоятельно предоставлять данные услуги.

Оформление проездных документов будет вестись в обычном режиме на сайте BILET.RAILWAYS.KZ, в кассах и онлайн-сервисах.

При этом доступ к сервису будет предоставлен всем участникам рынка на принципах открытости и прозрачности.

В АО добавили, что договор с ТОО "Instant Payments" был подписан в 2014 году сроком действия до конца 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1954744-ktzh-rastorgaet-dogovor-s-instant-payments/