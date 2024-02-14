Педофилам и террористам хотят запретить въезд в Казахстан

Депутаты мажилиса одобрили во втором чтении проект закона, которым предлагается запретить въезд в Казахстан педофилам и террористам, передает корреспондент NUR.KZ.

Такая норма заложена в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы".

Представил его депутат Магеррам Магеррамов.

По его словам, законопроект предусматривает следующие основные положения:

определение порядка осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства в области миграции;

ограничение въезда в страну и приобретения гражданства страны иностранцам, осужденным за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних;

запрет на въезд в страну иностранцам, причастным к экстремистской или террористической деятельности;

урегулирование вопроса использования в чрезвычайных ситуациях документов с истекшим сроком действия.

"Реализация вышеуказанных нововведений устранит имеющиеся пробелы в законодательстве, обеспечит более эффективный миграционный контроль и улучшит процедуры документирования населения", - отметил мажилисмен.

Помимо этого, в законопроект внесены поправки, направленные на:

совершенствование процедуры присвоения статуса кандаса, а также приема в гражданство и восстановления в гражданстве РК;

принятие в гражданство РК в упрощенном (регистрационном) порядке вдов граждан страны, постоянно проживающие на территории Казахстана на законных основаниях, независимо от срока проживания;

включение в региональную квоту приема кандасов отдельных членов семей этнических казахов, вдов кандасов и их общих детей;

обеспечение защиты государственных субсидий на переезд, на возмещение расходов по найму жилья и оплате коммунальных услуг, выплачиваемых участникам добровольного переселения из трудоизбыточных регионов в трудодефицитные регионы от взысканий по кредитным обязательствам перед банками и финансовыми организациями;

предоставление возможности трудовым мигрантам получать трудовое разрешение на срок от 1 до 12 месяцев.

Кроме того, в проект закона также внесена норма о введении уголовной ответственности за умышленное уничтожение систем видеонаблюдения в учреждениях уголовно-исправительной системы.

Напомним, в сентябрьском послании народу Токаев поручил ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении детей.

Позже уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева предложила внести в Уголовный кодекс РК статью с ужесточением наказания за насилие над детьми.

В сентябре прошлого года стало известно о том, что в Казахстане разработали законопроект по обеспечению безопасности детей. Основные положения законопроекта предусматривали 55 позиций в 4 кодексах и 10 законах.

В декабре сообщалось о том, что в Казахстане ужесточат уголовное законодательство в сфере семейно-бытового насилия. Так, президентом был утвержден план действий в области прав человека и верховенства закона, который состоит из 8 разделов, в том числе и раздел "Права ребенка".

Добавим, что ранее в мажилисе предложили ввести хирургическую кастрацию педофилов.