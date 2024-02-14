Педофилам и террористам хотят запретить въезд в Казахстан
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Депутаты мажилиса одобрили во втором чтении проект закона, которым предлагается запретить въезд в Казахстан педофилам и террористам, передает корреспондент NUR.KZ.
Такая норма заложена в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы".
Представил его депутат Магеррам Магеррамов.
По его словам, законопроект предусматривает следующие основные положения:
- определение порядка осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства в области миграции;
- ограничение въезда в страну и приобретения гражданства страны иностранцам, осужденным за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних;
- запрет на въезд в страну иностранцам, причастным к экстремистской или террористической деятельности;
- урегулирование вопроса использования в чрезвычайных ситуациях документов с истекшим сроком действия.
"Реализация вышеуказанных нововведений устранит имеющиеся пробелы в законодательстве, обеспечит более эффективный миграционный контроль и улучшит процедуры документирования населения", - отметил мажилисмен.
Помимо этого, в законопроект внесены поправки, направленные на:
- совершенствование процедуры присвоения статуса кандаса, а также приема в гражданство и восстановления в гражданстве РК;
- принятие в гражданство РК в упрощенном (регистрационном) порядке вдов граждан страны, постоянно проживающие на территории Казахстана на законных основаниях, независимо от срока проживания;
- включение в региональную квоту приема кандасов отдельных членов семей этнических казахов, вдов кандасов и их общих детей;
- обеспечение защиты государственных субсидий на переезд, на возмещение расходов по найму жилья и оплате коммунальных услуг, выплачиваемых участникам добровольного переселения из трудоизбыточных регионов в трудодефицитные регионы от взысканий по кредитным обязательствам перед банками и финансовыми организациями;
- предоставление возможности трудовым мигрантам получать трудовое разрешение на срок от 1 до 12 месяцев.
Кроме того, в проект закона также внесена норма о введении уголовной ответственности за умышленное уничтожение систем видеонаблюдения в учреждениях уголовно-исправительной системы.
Напомним, в сентябрьском послании народу Токаев поручил ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении детей.
Позже уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева предложила внести в Уголовный кодекс РК статью с ужесточением наказания за насилие над детьми.
В сентябре прошлого года стало известно о том, что в Казахстане разработали законопроект по обеспечению безопасности детей. Основные положения законопроекта предусматривали 55 позиций в 4 кодексах и 10 законах.
В декабре сообщалось о том, что в Казахстане ужесточат уголовное законодательство в сфере семейно-бытового насилия. Так, президентом был утвержден план действий в области прав человека и верховенства закона, который состоит из 8 разделов, в том числе и раздел "Права ребенка".
Добавим, что ранее в мажилисе предложили ввести хирургическую кастрацию педофилов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2060906-pedofilam-i-terroristam-hotyat-zapretit-vezd-v-kazahstan/