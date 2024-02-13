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Повышать ставку НДС в Казахстане не будут, заявил новый премьер

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Деньги лежат на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства заявил, что повышать ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в Казахстане пока не будут, передает корреспондент NUR.KZ.

"По поручению главы государства повышение ставки налога на добавленную стоимость не будет. Миннацэкономики и Министерству финансов нужно обеспечить качественное планирование как расходных, так и доходных частей республиканского бюджета.

Здесь важно принять действенные меры по совершенствованию налогового и таможенного администрирования в первую очередь за счет цифровизации. Наряду с этим нужно усилить финансовую дисциплину, исключить непродуктивные расходы и повысить эффективность расходов бюджета", - сказал премьер-министр.

На сайте Британской энциклопедии говорится, что налог на добавленную стоимость (НДС) - это государственный сбор с суммы, которую коммерческая фирма добавляет к цене товара в процессе его производства и реализации.

В сентябре прошлого года сообщалось, что НДС в Казахстане может вырасти с 12 до 16%. В МНЭ объясняли, что это должно увеличить объемы денежных поступлений в бюджет, а также повысить конкурентоспособность отечественных товаров.

Позже в Министерстве нацэкономики подробно рассказали, зачем в Казахстане хотят повысить данный налог. Между тем эксперты разделились во мнении о пользе и негативных последствиях этого решения.

Так, в Национальной палате предпринимателей "Атамекен" заявили, что из-за повышения НДС может вырасти инфляция: это грозит резким повышением цен на товары и услуги, а малый бизнес не сможет перерасти в средний, как и средний - в крупный.

Отметим, что налог на добавленную стоимость (НДС) - это один из основных налогов, который занимает около 25-30% всех денежных поступлений в бюджет страны. Как его повышение может отразиться на жизни казахстанцев, мы рассказывали здесь.

Добавим также, что на расширенном заседании правительства в новом составе, которое состоялось 7 февраля, президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что повышение НДС с 12 до 16 процентов не панацея, сам налог нуждается в реформировании.

"Эксперты обоснованно утверждают, что повышение НДС может увеличить уровень инфляции и долю теневой экономики, снизить инвестиционную привлекательность страны. Предыдущее правительство парировало такие аргументы доводами о дополнительных поступлениях в бюджет, которые заменят трансферты из Нацфонда. Приходится констатировать, что пока работа по формированию нового Налогового кодекса не соответствует моим ожиданиям как главы государства", - заявил Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2060662-povyshat-stavku-nds-v-kazahstane-ne-budut-zayavil-bektenov/

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