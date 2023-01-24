Меры по решению проблем бизнеса представили Токаеву

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Главе государства представлен Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане, сообщается на официальном сайте Акорды.

На рассмотрение президента правительством внесен Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Республике Казахстан.

В документе отражены ключевые индикаторы развития предпринимательства, итоги деятельности НПП "Атамекен" и меры по решению проблем бизнеса.

Согласно докладу, по итогам 2021 года доля малого и среднего предпринимательства (МСП) в ВВП составила 33,5%. Основной вклад в показатель обеспечен за счет субъектов малого предпринимательства, их доля в ВВП составила 26,8%.

С 2015 по 2020 годы доля МСП в ВВП страны выросла с 24,9% до 32,8%. По окончании реализации Национального проекта по развитию предпринимательства к 2025 году доля МСП в ВВП должна вырасти до 35%.

В настоящее время количество действующих субъектов МСП составило 1,4 млн (рост на 5,5%), они обеспечивают занятость 3,5 млн человек (рост на 1,1%).

В 2021 году производительность труда в субъектах МСП выросла на 20% и достигла 8 млн тенге на человека.

В региональном разрезе в 2021 году наибольший вклад МСП в валовый региональный продукт отмечается в городах Астана (59% от ВРП), Алматы (47,5%) и Шымкент (40,5%).

По результатам оказания мер государственной поддержки по состоянию на 1 октября 2022 года открыто 5200 новых предприятий, разработано и подготовлено 47,7 тысячи документов для субъектов МСП, оказано сопровождение 48,5 тыс. проектам на 119,6 млрд тенге, расширен бизнес 16,9 тыс. предпринимателей.

В рамках внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности палатой "Атамекен" и правительством выявлено 9560 требований, которые не соответствуют базовым условиям новой регуляторной политики.

Реформа «регулирование с чистого листа» позволит существенно снизить нагрузку на бизнес в среднем на 30 % и сформировать оптимальную и понятную регуляторную среду.

В докладе отмечается, что благоприятному развитию предпринимательской деятельности способствует мораторий на проверки субъектов микро- и малого бизнеса, который продлен до конца текущего года.

В соответствии с поручением Касым-Жомарта Токаева принят комплекс мер по ограждению предпринимателей от необоснованных проверок и исключению незаконного вовлечения бизнеса в орбиту уголовного процесса. Генеральной прокуратурой утвержден Комплексный план совместных действий по защите бизнеса на 2023 год.

B 2022 году запущена трансформация деятельности НПП "Атамекен" с фокусом на поддержку микро- и малого бизнеса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2006619-mery-po-resheniyu-problem-biznesa-predstavili-tokaevu/