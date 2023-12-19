Около тысячи требований для бизнеса исключат в Казахстане

В Казахстане до конца года планирует исключить около тысячи лишних требований для предпринимателей, сообщил депутат сената Султанбек Макежанов, передает 24KZ.

По словам сенатора, в новом году количество проверок субъектов предпринимательства сократится вдвое.

Помимо этого, планируется сократить число налоговых платежей на 20%.

Как напоминает телеканал, сейчас по поручению главы государства ведется поэтапная работа по демонополизации экономики и разрабатывается новый Налоговый кодекс. Некоторые меры по демонополизации уже приняты.

"По опыту стран ОЭСР, страна стремится снизить долю государства в экономике до 14% к 2025 году. Так в рамках реализации комплексного плана приватизации реализовано 380 объектов, 64 находятся на стадии ликвидации или реорганизации.

Разрабатывается новый Налоговый кодекс, в рамках которого будет внедрена сервисная модель администрирования, ориентированная на налогоплательщика. Налоговая отчетность сократится на 30%, а количество платежей по налогам – на 20%", - рассказал Султанбек Макежанов.

Напомним, в начале года на рассмотрение президента был внесен Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане.

Согласно докладу, по итогам 2021 года доля малого и среднего предпринимательства (МСП) в ВВП составила 33,5%. Основной вклад в показатель обеспечен за счет субъектов малого предпринимательства, их доля в ВВП составила 26,8%.

На начало 2023 года количество действующих в стране субъектов МСП составило 1,4 млн, они обеспечивают занятость 3,5 млн человек.

Тогда же сообщалось, что развитию предпринимательской деятельности способствует мораторий на проверки субъектов микро- и малого бизнеса, который продлен до конца этого года.

Кроме того, по поручению президента был принят комплекс мер по ограждению предпринимателей от необоснованных проверок и исключению незаконного вовлечения бизнеса в орбиту уголовного процесса.

B 2022 году была запущена трансформация деятельности НПП "Атамекен" с фокусом на поддержку микро- и малого бизнеса.

К слову, с января этого года мораторий на проверки бизнеса перестанет действовать. Ранее глава Минфина Ерулан Жамаубаев объяснял, насколько пополнится казна за счет штрафов от МСБ.