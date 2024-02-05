Как выглядел кабмин Казахстана до отставки (фото)

Сегодня президент принял отставку казахстанского правительства, но поручил министрам продолжать исполнять свои обязанности до назначения новых - каким был кабмин до отставки, в материале NUR.KZ.

Кабинет министров, который действовал в Казахстане до сегодняшнего дня под руководством премьер-министра Алихана Смаилова, проработал чуть меньше года – министры начали свою работу весной 2023 года, поскольку предыдущее правительство ушло в отставку.

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Алихан Смаилов тогда сохранил свое кресло – он был переназначен главой кабмина и с 30-го марта 2023 года стал главой нового правительства.

Должности заместителей премьер-министра занимали Роман Скляр, Галымжан Койшыбаев (он же и руководитель аппарата правительства), Ерулан Жамаубаев (он же и министр финансов), Мурат Нуртлеу (он же и министр иностранных дел), Серик Жумангарин и Тамара Дуйсенова.

Роман Скляр, Галымжан Койшыбаев, Ерулан Жамаубаев, Мурат Нуртлеу: Акорда, primeminister.kz

Серик Жумангарин и Тамара Дуйсенова изначально также совмещали свои должности замов премьера с должностями министра торговли и интеграции и министра труда и соцзащиты соответственно – в процессе работы они перестали возглавлять министерства, но остались замами.

Серик Жумангарин и Тамара Дуйсенова. Фото: primeminister.kz

Министром торговли и интеграции тогда стал Арман Шаккалиев.

Арман Шаккалиев. Фото: gov.kz

Министром труда и соцзащиты была Светлана Жакупова.

Светлана Жакупова. Фото: primeminister.kz

Министром обороны в новом правительстве тогда стал Руслан Жаксылыков.

Руслан Жаксылыков. Фото: пресс-служба МО РК

Министром внутренних дел изначально стал Марат Ахметжанов, однако, с сентября его пост занял Ержан Саденов, который ранее был его заместителем.

Ержан Саденов. Фото: gov.kz

Министром чрезвычайных ситуаций с весны 2023-го года был переназначен Юрий Ильин, которого сняли с должности в июне 2023 года.

Его кресло занял Сырым Шарипханов.

Сырым Шарипханов. Фото: МЧС РК

Министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности был Багдат Мусин.

Багдат Мусин. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Министром энергетики – Алмасадам Саткалиев.

Алмасадам Саткалиев. Фото: t.me/KZgovernment

Министром юстиции – Азамат Ескараев.

Азамат Ескараев. Фото: primeminister.kz

Министром здравоохранения – Ажар Гиният.

Ажар Гиният. Фото: gov.kz

Министром национальной экономики – Алибек Куантыров.

Алибек Куантыров. Архивное фото: primeminister.kz

Министром просвещения – Гани Бейсембаев.

Гани Бейсембаев.Фото: primeminister.kz

Министерство науки и высшего образования возглавлял Саясат Нурбек.

Саясат Нурбек. Фото: facebook.com/sayasat

Министром сельского хозяйства с весны 2023-го года был Ербол Карашукеев. С сентября 2023-го года новым главой МСХ стал Айдарбек Сапаров – бывший аким СКО.

Айдарбек Сапаров. Фото: gov.kz

В сентябре Касым-Жомарт Токаев реорганизовал министерство экологии и природных ресурсов, министерство информации и общественного развития, также министерство индустрии и инфраструктурного развития, а также министерство культуры и спорта.

Таким образом в Казахстане появилось 5 новых министерств и новые министры.

Из Министерства экологии и природных ресурсов, которое возглавляла Зульфия Сулейменова, выделили Министерство водных ресурсов и ирригации – Сулейменова лишилась свой должности.

Новым главой Минэкологии стал Ерлан Нысанбаев, занимавший ранее должность советника акима Астаны.

Ерлан Нысанбаев. Фото: primeminister.kz

Главой Минводы стал Нуржан Нуржигитов, ранее возглавлявший Жамбылскую область.

Нуржан Нуржигитов. Фото: gov.kz

Министерство индустрии и инфраструктурного развития, главой которого был Марат Карабаев, разделили на: Министерство транспорта – его главой переназначили Марата Карабаева.

Марат Карабаев. Фото: primeminister.kz

Министерство промышленности и строительства – его главой стал Канат Шарлапаев, который ранее работал в АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

Канат Шарлапаев. Фото: t.me/KZgovernment

Министерство информации и общественного развития, которое возглавлял Дархан Кыдырали, преобразовали в Министерство культуры и информации – его главой стала Аида Балаева, которая ранее была замруководителя администрации президента.

Аида Балаева. Фото: Министерство культуры и информации РК

Министерство культуры и спорта, главой которого был Асхат Оралов, преобразовали в Министерство туризма и спорта – его возглавил Ермек Маржикпаев, который ранее был акимом Акмолинской области.

Ермек Маржикпаев. Фото: instagram.com/ermek_marzhyqpaev

Таким был кабинет министров до сегодняшней отставки. Отметим, что после отставки нынешнего правительства с сегодняшнего дня все министры по поручению президента продолжат выполнять свою работу в статусе и.о. - исполняющих обязанности, пока не будут назначены новые главы министерств.

Сегодня указом президента РК Роман Скляр стал временно исполняющим обязанности премьер-министра Казахстана.