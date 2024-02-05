Как выглядел кабмин Казахстана до отставки (фото)
Опубликовано:
Сегодня президент принял отставку казахстанского правительства, но поручил министрам продолжать исполнять свои обязанности до назначения новых - каким был кабмин до отставки, в материале NUR.KZ.
Кабинет министров, который действовал в Казахстане до сегодняшнего дня под руководством премьер-министра Алихана Смаилова, проработал чуть меньше года – министры начали свою работу весной 2023 года, поскольку предыдущее правительство ушло в отставку.
Премьер-министр Алихан Смаилов тогда сохранил свое кресло – он был переназначен главой кабмина и с 30-го марта 2023 года стал главой нового правительства.
Должности заместителей премьер-министра занимали Роман Скляр, Галымжан Койшыбаев (он же и руководитель аппарата правительства), Ерулан Жамаубаев (он же и министр финансов), Мурат Нуртлеу (он же и министр иностранных дел), Серик Жумангарин и Тамара Дуйсенова.
Серик Жумангарин и Тамара Дуйсенова изначально также совмещали свои должности замов премьера с должностями министра торговли и интеграции и министра труда и соцзащиты соответственно – в процессе работы они перестали возглавлять министерства, но остались замами.
Министром торговли и интеграции тогда стал Арман Шаккалиев.
Министром труда и соцзащиты была Светлана Жакупова.
Министром обороны в новом правительстве тогда стал Руслан Жаксылыков.
Министром внутренних дел изначально стал Марат Ахметжанов, однако, с сентября его пост занял Ержан Саденов, который ранее был его заместителем.
Министром чрезвычайных ситуаций с весны 2023-го года был переназначен Юрий Ильин, которого сняли с должности в июне 2023 года.
Его кресло занял Сырым Шарипханов.
Министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности был Багдат Мусин.
Министром энергетики – Алмасадам Саткалиев.
Министром юстиции – Азамат Ескараев.
Министром здравоохранения – Ажар Гиният.
Министром национальной экономики – Алибек Куантыров.
Министром просвещения – Гани Бейсембаев.
Министерство науки и высшего образования возглавлял Саясат Нурбек.
Министром сельского хозяйства с весны 2023-го года был Ербол Карашукеев. С сентября 2023-го года новым главой МСХ стал Айдарбек Сапаров – бывший аким СКО.
В сентябре Касым-Жомарт Токаев реорганизовал министерство экологии и природных ресурсов, министерство информации и общественного развития, также министерство индустрии и инфраструктурного развития, а также министерство культуры и спорта.
Таким образом в Казахстане появилось 5 новых министерств и новые министры.
Из Министерства экологии и природных ресурсов, которое возглавляла Зульфия Сулейменова, выделили Министерство водных ресурсов и ирригации – Сулейменова лишилась свой должности.
Новым главой Минэкологии стал Ерлан Нысанбаев, занимавший ранее должность советника акима Астаны.
Главой Минводы стал Нуржан Нуржигитов, ранее возглавлявший Жамбылскую область.
Министерство индустрии и инфраструктурного развития, главой которого был Марат Карабаев, разделили на: Министерство транспорта – его главой переназначили Марата Карабаева.
Министерство промышленности и строительства – его главой стал Канат Шарлапаев, который ранее работал в АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".
Министерство информации и общественного развития, которое возглавлял Дархан Кыдырали, преобразовали в Министерство культуры и информации – его главой стала Аида Балаева, которая ранее была замруководителя администрации президента.
Министерство культуры и спорта, главой которого был Асхат Оралов, преобразовали в Министерство туризма и спорта – его возглавил Ермек Маржикпаев, который ранее был акимом Акмолинской области.
Таким был кабинет министров до сегодняшней отставки. Отметим, что после отставки нынешнего правительства с сегодняшнего дня все министры по поручению президента продолжат выполнять свою работу в статусе и.о. - исполняющих обязанности, пока не будут назначены новые главы министерств.
Сегодня указом президента РК Роман Скляр стал временно исполняющим обязанности премьер-министра Казахстана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2059236-kak-vyglyadelo-pravitelstvo-kazahstana-do-otstavki/