Памятник Назарбаеву убрали в Нацмузее

В Сети появились слухи, что в Национальном музее РК демонтировали памятник экс-президенту Нурсултану Назарбаеву. В пресс-службе музея подтвердили эту информацию, передает корреспондент NUR.KZ.

В Сети появилась информация, что в Национальном музее РК в Астане демонтировали памятник экс-президенту Нурсултану Назарбаеву. На распространяемые фотографии обратил внимание журналист Михаил Козачков – по его информации, памятник переместили на склад.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Национального музея РК. Там напомнили, что в июле этого года музею исполнится 10 лет.

"В рамках празднования 10-летия Национального музея РК по поручению министра культуры и информации РК в 2024 году был начат процесс усовершенствования музейного пространства с привлечением отечественных и зарубежных экспертов.

Согласно мировой музейной практике, каждый музей обязан периодически обновлять концептуальное содержание и художественно-стилистическое решение своих экспозиционных залов. Национальный музей, применяя данную практику, приступил к преобразованию Атриума (большого холла – прим. ред.), основная задача которого – обеспечить функционал рекреационной зоны, в которой посетители могут приобрести билеты, заказать экскурсии, купить отечественные сувениры, посетить читальный зал научной библиотеки, ознакомиться с медиатекой.

В Атриуме берут свое начало экскурсии, здесь же дают ознакомительную информацию о Национальном музее, его фондовых коллекциях и экспозиционных залах", – говорится в ответе.

Памятник первому президенту демонтировали в рамках начала работы по реэкспозиции зала "Независимый Казахстан".

"Начаты работы по реэкспозиции зала "Независимый Казахстан", который не обновлялся с 2014 года, где будут полноценно освещены важные события нынешнего исторического периода.

Что касается памятника, данный экспонат является имуществом музея и в связи с изменениями концепции холла будет находиться на постоянном хранении в Фонде музея", – сообщили в пресс-службе Нацмузея.

Напомним, что скульптура Назарбаева появилась в Национальном музее в Астане летом 2018 года. На плите, установленной за сваей, были выбиты слова экс-президента на латинице.

На позапрошлой неделе стало известно, что портрет первого президента Нурсултана Назарбаева, висевший на станции "Алмалы" алматинского метро, был снят.

Перед этим в Астане демонтировали памятник Назарбаеву с территории Национального университета обороны. В Минобороны подтвердили информацию, напомнив, что учебное заведение было ранее переименовано с "Национального университета обороны имени первого президента РК – Елбасы" на "Национальный университет обороны РК".

"В связи с этим было принято решение переместить и установить памятник первого президента РК, который был расположен на территории Национального университета обороны, в здание Государственного военно-исторического музея вооруженных сил РК", – говорилось в сообщении ведомства.

Также в МО добавили, что памятник находится на временном хранении в одном из помещений оборонного ведомства.