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Стреляли ли полицейские в сотрудников КНБ во время январских событий, рассказал глава МВД

Опубликовано:

Сотрудник КНБ
Сотрудник КНБ. Иллюстративное фото: facebook.com/knbgovkz

Глава МВД в кулуарах мажилиса прокомментировал вопрос о том, стреляли ли правоохранительные органы в сотрудников КНБ во время январских событий, передает корреспондент NUR.KZ.

Ержан Саденов напомнил, что по январским событиям производство было у спецпрокуроров. И ссылаясь на это, он заявил, что некомпетентен комментировать данный вопрос.

"Полиция тоже занималась расследованием определенных дел, по кражам. Поэтому здесь конечно, любое заявление, любое выступление того же, как вы сказали, я тоже видел, оно будет проверяться и дана будет оценка", – заявил глава МВД.

Напомним, после январских событий президент Касым-Жомарт Токаев заявил о ряде сотрудников департаментов КНБ, которые покинули служебные здания с секретными документами и "не вступили в бой, несмотря на достаточный боевой арсенал".

В апреле прошлого года суд Астаны вынес приговор по делу экс-главы КНБ РК Карима Масимова и его заместителей, которое было рассмотрено под грифом "Совершенно секретно".

Решением суда Масимов был приговорен к 18 годам лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

В мае пошлого года в КНБ сообщили, что 11 сотрудников комитета попали под следствие.

Между тем в этом году детальную хронологию январских событий 2022 года представили в новом документальном фильме телеканала "Хабар".

Также глава Минобороны Руслан Жаксылыков высказался о действиях военных во время январских событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2058459-strelyali-li-politseyskie-v-sotrudnikov-knb-vo-vremya-yanvarskih-sobytiy-rasskazal-glava-mvd/

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