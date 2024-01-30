О существовании в Казахстане "черного рынка" воды заявил министр

Сегодня на брифинге в правительстве глава Министерства водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов заявил о "черном рынке" воды в Казахстане и о мерах борьбы с ним, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на заседании правительства заявил об усилении мер по искоренению "черного рынка" воды в Казахстане. В том числе с помощью ужесточения на законодательном уровне ответственности за нарушения водного законодательства.

На брифинге министр пояснил, что такое "черный рынок" воды в стране.

"Черный рынок – это когда, допустим, за поливную и за питьевую воду мы все платим, но есть водопользователи, которые не платят. Они используют воду и не платят. Мы должны сделать так, чтобы они платили. Если они не будут платить, будут штрафные санкции – в разы больше, чем тариф на воду", – заявил Нуржигитов.

Он добавил, что в Казахстане увеличили число бассейновых инспекций более чем в два раза –на всю страну их было 98, стало – 242.

"Если они были представлены только в восьми регионах, сейчас они во всех регионах. Мы открыли отделы в каждом областном центре. В рамках нового кодекса мы сейчас бассейновой инспекции дадим функции надзора и оперативного реагирования на нарушения законодательства в водной сфере.

Мы также планируем внести изменения в предпринимательский кодекс и КоАП. Мы будем увеличивать ответственность водопотребителей за использование воды. Вода должна использоваться по тем нормативам, которые утверждены и в рамках требований, которые прописаны в водном кодексе и других нормативно-правовых актов", – добавил министр.

Также сегодня Нуржигитов рассказал о планах поднять автомойкам тарифы за воду в Казахстане.

Ранее главу Министерства водных ресурсов и ирригации спросили, могут ли сети и водохранилища выдерживать подземные толчки при землетрясениях. Нуржигитов ответил, что в южной столице нет больших водных объектов.

Напомним, в сентябре прошлого года экс-министр экологии Зульфия Сулейменова в прощальном посту сообщила об итогах своей работы. Среди прочего она заявила, что в прошлом году им удалось выявить множество нарушений: факты воровства воды, отсутствие достоверных данных о фактически используемых орошаемых землях, незаконное подключение насосов к каналам и водным объектам, незаконный перевод богарных земель в орошаемые без создания необходимой инфраструктуры.

"По приблизительным расчетам, на сегодня "черный рынок" воды в южных регионах Казахстана в период вегетации оценивается в примерно 5 млрд тенге", – сообщала она.

Кроме того, в послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев призвал всячески экономить воду, а также полностью искоренить "черный рынок" воды.