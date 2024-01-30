О существовании в Казахстане "черного рынка" воды заявил министр
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Сегодня на брифинге в правительстве глава Министерства водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов заявил о "черном рынке" воды в Казахстане и о мерах борьбы с ним, передает корреспондент NUR.KZ.
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на заседании правительства заявил об усилении мер по искоренению "черного рынка" воды в Казахстане. В том числе с помощью ужесточения на законодательном уровне ответственности за нарушения водного законодательства.
На брифинге министр пояснил, что такое "черный рынок" воды в стране.
"Черный рынок – это когда, допустим, за поливную и за питьевую воду мы все платим, но есть водопользователи, которые не платят. Они используют воду и не платят. Мы должны сделать так, чтобы они платили. Если они не будут платить, будут штрафные санкции – в разы больше, чем тариф на воду", – заявил Нуржигитов.
Он добавил, что в Казахстане увеличили число бассейновых инспекций более чем в два раза –на всю страну их было 98, стало – 242.
"Если они были представлены только в восьми регионах, сейчас они во всех регионах. Мы открыли отделы в каждом областном центре. В рамках нового кодекса мы сейчас бассейновой инспекции дадим функции надзора и оперативного реагирования на нарушения законодательства в водной сфере.
Мы также планируем внести изменения в предпринимательский кодекс и КоАП. Мы будем увеличивать ответственность водопотребителей за использование воды. Вода должна использоваться по тем нормативам, которые утверждены и в рамках требований, которые прописаны в водном кодексе и других нормативно-правовых актов", – добавил министр.
Также сегодня Нуржигитов рассказал о планах поднять автомойкам тарифы за воду в Казахстане.
Ранее главу Министерства водных ресурсов и ирригации спросили, могут ли сети и водохранилища выдерживать подземные толчки при землетрясениях. Нуржигитов ответил, что в южной столице нет больших водных объектов.
Напомним, в сентябре прошлого года экс-министр экологии Зульфия Сулейменова в прощальном посту сообщила об итогах своей работы. Среди прочего она заявила, что в прошлом году им удалось выявить множество нарушений: факты воровства воды, отсутствие достоверных данных о фактически используемых орошаемых землях, незаконное подключение насосов к каналам и водным объектам, незаконный перевод богарных земель в орошаемые без создания необходимой инфраструктуры.
"По приблизительным расчетам, на сегодня "черный рынок" воды в южных регионах Казахстана в период вегетации оценивается в примерно 5 млрд тенге", – сообщала она.
Кроме того, в послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев призвал всячески экономить воду, а также полностью искоренить "черный рынок" воды.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2058237-o-suschestvovanii-v-kazahstane-chernogo-rynka-vody-zayavil-ministr/