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"Черный рынок" воды и вододеление с Узбекистаном: Сулейменова об итогах работы на посту министра экологии

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Зульфия Сулейменова
Зульфия Сулейменова. Фото: Акорда

Экс-глава Минэкологии Зульфия Сулейменова поздравила Нуржану Нуржигитова с назначением на пост министра водных ресурсов и ирригации и подвела итоги работы своего ведомства, передает NUR.KZ.

"Поздравляю Нуржана Молдияровича с назначением министром водных ресурсов и ирригации. И перед тем, как передать этот блок коллеге, хотела бы отметить несколько важных итогов работы, которую провело Министерство экологии и природных ресурсов с начала этого года", – написала она на своей странице в Instagram.

В первую очередь, по ее словам, увеличился приток воды в Аральское море: с января по август 2023 года в Северный Арал поступило более 1,6 млрд куб. м воды, в то время как за весь прошлый год – всего 800 млн.

"Это стало возможным благодаря доведению зимнего и весеннего паводкового стока до Арала, несмотря на то, что многие говорили о необходимости сброса этой воды в Арнасайскую впадину в Узбекистане. Мы прогнозировали маловодность, и потому выстраивали политику так, чтобы обеспечить водой и Аральское море, и наших фермеров. В итоге в Туркестанской и Кызылординской областях вегетация в целом прошла успешно", – сообщила экс-министр.

Сулейменова отметила, что несмотря на крайне напряженную ситуацию в Жамбылской области, в целом удалось минимизировать, насколько это возможно, потери урожая у фермеров за счет водооборота и приоритизации полива культур.

"В последней декаде июля по поручению премьер-министра сброс с Кировского водохранилища был доведен до 45 куб. м/сек. В августе были приняты меры по очистке дренажных систем для водообеспечения", – написала она.

Третьим пунктом экс-министр добавила, что глава государства в послании народу отметил необходимость полного искоренения "черного рынка" в сфере воды. Об этой работе она докладывала президенту в июне во время приема.

"В этом году мы выявили множество нарушений: факты воровства воды, отсутствие достоверных данных о фактически используемых орошаемых землях, незаконное подключение насосов к каналам и водным объектам, незаконный перевод богарных земель в орошаемые без создания необходимой инфраструктуры.

По приблизительным расчетам, на сегодня "черный рынок" воды в южных регионах Казахстана в период вегетации оценивается в примерно 5 млрд тенге. Мы начали принимать меры по искоренению подобных фактов через исключение приписок и обновление гидротехнических карт, а также посредством ужесточения ответственности за нарушения в рамках новых законодательных поправок. Уверена, что руководство министерства продолжит эту работу", – сообщила Сулейменова.

Также она рассказала, что началась работа по обеспечению питьевой водой жителей Егиндыкольского и Коргалжынского районов Акмолинской области.

"Им обещали обеспечить водоснабжение еще три года назад, но и в этом году доступа к воде не было, а предприятие "Нуринский групповой водопровод" было доведено до состояния банкротства.

Но мы изыскали нужные средства и уже начали работу по проведению водопровода в наиболее критических участках этих районов, чтобы этой зимой жители получили доступ к воде. Параллельно предпринимаются меры по финансовому оздоровлению предприятия", – рассказала экс-министр.

Кроме того, по ее словам, большой проблемой для водной отрасли стало наличие нескольких международных займов у РГП "Казводхоз", взятых в 2017-2018 годах, по условиям которых по всей стране был введен единый тариф, а оплачивались займы за счет доходов всех филиалов – в особенности канала имени Каныша Сатпаева, БАК и других.

"Это привело к финансовой нестабильности компании и повлияло на развитие водной отрасли в целом. В связи с этим мы начали работу по реструктуризации займа и оздоровлению финансового состояния компании.

Была составлена дорожная карта по реорганизации РГП "Казводхоз" с последующим его объединением с РГП "Нуринский групповой водопровод" и выделением филиала "Су-Метрология" ввиду наличия конфликта интересов.

Вопрос финансовой стабильности поднимался мной неоднократно, что было в итоге проверено ВАП. Уверена, что по всем выявленным финансовым нарушениям уже новое министерство примет необходимые процессуальные меры, которые мы не успели", – отметила она.

Как рассказала Сулейменова, в мажилис ведомством была внесена на ратификацию Конвенция о праве несудоходных видов использования международных водотоков 1997 года, которая является одним из главных инструментов международного водного права и позволит урегулировать отдельные вопросы трансграничного водопользования.

Экс-министр экологии также написала, что за эти месяцы она провела не одну итерацию обсуждения проекта соглашения о вододелении с Узбекистаном, которое длится с 2015 года, а также впервые с 2019 года провела личную встречу с министром водных ресурсов КНР Ли Гоин, где были обсуждены вопросы трансграничного водопользования и активизации переговорного процесса, который длится 12 лет. Кроме того, ведомство под ее руководством выстраивало работу с партнерами.

"И это только часть работы, проделанной Министерством экологии и природных ресурсов за восемь месяцев. Надеюсь, новое руководство продолжит реализацию начатых инициатив, а водная отрасль достигнет в своем развитии того уровня, которого от нее ждут граждане Республики Казахстан!" – подытожила она.

Напомним, 1 сентября в Послании народу Казахстана президент заявил о создании еще одного министерства в нашей стране – министерство водных ресурсов и ирригации.

Позже Касым-Жомарт Токаев освободил глав ряда министерств от должностей. Так, Зульфия Сулейменова была освобождена от должности министра экологии и природных ресурсов РК.

Также глава государства постановил реорганизовать Министерство экологии и природных ресурсов РК путем выделения из него Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения.

Вчера Токаев назначил Нуржана Нуржигитова главой Министерства водных ресурсов и ирригации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2035357-pered-tem-kak-peredat-blok-eks-glava-minekologii-obratilas-k-ministru-vodnyh-resursov-i-irrigatsii/

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