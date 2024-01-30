Деньги Нацфонда продолжат тратить на покупку акций "КазМунайГаза": опубликован проект постановления

Министерство финансов Казахстана опубликовало на портале "Открытые НПА" проект постановления правительства о приобретении акций "КазМунайГаза" на деньги Нацфонда, передает NUR.KZ.

Согласно проекту документа, предлагается внести в договор о доверительном управлении Нацфондом следующий пункт:

в рамках правил осуществления инвестиционных операций самостоятельно осуществлять инвестирование активов фонда, включая передачу части активов фонда под управление внешним управляющим, за исключением казахстанских финансовых инструментов, приобретенных в соответствии с пунктом 3.1.3. договора.

за исключением казахстанских финансовых инструментов, приобретенных в соответствии с пунктом 3.1.3. договора. Допускается передача казахстанских финансовых инструментов, приобретенных в соответствии с пунктом 3.1.3. договора, в управление Фонда национального благосостояния.

При этом контроль за деятельностью внешних управляющих по управлению активами фонда возлагается на Нацбанк.

Помимо этого, предлагается внести в договор еще один пункт:

с учетом рекомендаций Совета по управлению Нацфондом принимать решения по приобретению банком акций акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз" для финансирования республиканского бюджета, с возможностью последующей передачи Нацбанком в управление Фонда национального благосостояния на условиях, определяемых банком.

Напомним, в октябре сообщалось, что Нацбанк продал валюту на сумму более 1,5 млрд долларов для обеспечения трансфертов из Нацфонда, которые были направлены в республиканский бюджет и на приобретение акций АО НК "КазМунайГаз".

Из-за этого общая сумма средств на счетах Нацфонда уменьшилась с 57,8 млрд долларов до 56,3 млрд долларов.

В Нацбанке тогда сообщали, что средства от реализации акций "КазМунайГаза" предназначены для последующего перечисления в республиканский бюджет.

Тогда же сообщалось, что общая сумма покупок ценных бумаг нацкомпании составит порядка 1,3 трлн тенге.

В январе Минфин прокомментировал "трату" 1,3 трлн тенге на акции "КазМунайГаза".

"Данное утверждение является некорректным, поскольку средства Национального фонда в размере 1,3 трлн тенге были инвестированы в акции КМГ, а не израсходованы. То есть данные средства нельзя рассматривать как изъятия из Национального фонда", - пояснили в министерстве.

В Минфине добавили, что размещение средств Нацфонда в акции КМГ, как и в другие финансовые инструменты, производится согласно Концепции управления государственными финансами РК до 2030 года и перечня разрешенных финансовых инструментов для размещения активов Нацфонда.

"В результате в портфеле Национального фонда появились акции КМГ, являющейся крупнейшей нефтегазовой компанией страны, акции которой стали одними из наиболее ликвидных ценных бумаг эмитентов из Казахстана, демонстрирующие стабильную доходность, как с точки зрения роста их стоимости, так и значительного объема дивидендных выплат", - заявляли тогда в ведомстве.