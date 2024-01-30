Деньги Нацфонда продолжат тратить на покупку акций "КазМунайГаза": опубликован проект постановления
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Министерство финансов Казахстана опубликовало на портале "Открытые НПА" проект постановления правительства о приобретении акций "КазМунайГаза" на деньги Нацфонда, передает NUR.KZ.
Согласно проекту документа, предлагается внести в договор о доверительном управлении Нацфондом следующий пункт:
- в рамках правил осуществления инвестиционных операций самостоятельно осуществлять инвестирование активов фонда, включая передачу части активов фонда под управление внешним управляющим, за исключением казахстанских финансовых инструментов, приобретенных в соответствии с пунктом 3.1.3. договора.
- Допускается передача казахстанских финансовых инструментов, приобретенных в соответствии с пунктом 3.1.3. договора, в управление Фонда национального благосостояния.
При этом контроль за деятельностью внешних управляющих по управлению активами фонда возлагается на Нацбанк.
Помимо этого, предлагается внести в договор еще один пункт:
- с учетом рекомендаций Совета по управлению Нацфондом принимать решения по приобретению банком акций акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз" для финансирования республиканского бюджета, с возможностью последующей передачи Нацбанком в управление Фонда национального благосостояния на условиях, определяемых банком.
Напомним, в октябре сообщалось, что Нацбанк продал валюту на сумму более 1,5 млрд долларов для обеспечения трансфертов из Нацфонда, которые были направлены в республиканский бюджет и на приобретение акций АО НК "КазМунайГаз".
Из-за этого общая сумма средств на счетах Нацфонда уменьшилась с 57,8 млрд долларов до 56,3 млрд долларов.
В Нацбанке тогда сообщали, что средства от реализации акций "КазМунайГаза" предназначены для последующего перечисления в республиканский бюджет.
Тогда же сообщалось, что общая сумма покупок ценных бумаг нацкомпании составит порядка 1,3 трлн тенге.
В январе Минфин прокомментировал "трату" 1,3 трлн тенге на акции "КазМунайГаза".
"Данное утверждение является некорректным, поскольку средства Национального фонда в размере 1,3 трлн тенге были инвестированы в акции КМГ, а не израсходованы. То есть данные средства нельзя рассматривать как изъятия из Национального фонда", - пояснили в министерстве.
В Минфине добавили, что размещение средств Нацфонда в акции КМГ, как и в другие финансовые инструменты, производится согласно Концепции управления государственными финансами РК до 2030 года и перечня разрешенных финансовых инструментов для размещения активов Нацфонда.
"В результате в портфеле Национального фонда появились акции КМГ, являющейся крупнейшей нефтегазовой компанией страны, акции которой стали одними из наиболее ликвидных ценных бумаг эмитентов из Казахстана, демонстрирующие стабильную доходность, как с точки зрения роста их стоимости, так и значительного объема дивидендных выплат", - заявляли тогда в ведомстве.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2058188-dengi-natsfonda-prodolzhat-tratit-na-pokupku-aktsiy-kazmunaygaza-opublikovan-proekt-postanovleniya/